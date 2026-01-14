С какви заявки на партиите започнаха последната сесия на парламента (Обновява се)

Единствената формула за преодоляване на политическата криза ще е коалиционно управление, заяви Тома Биков

Дойде време да определим ясно нашата нова национална цел, която може да ни обедини през следващите години, каза Николай Денков

Костадин Костадинов поиска полупрезидентска република и намален състав на двукамерен парламент

Новата сесия на Народното събрание по традиция започна с политически декларации от всички парламентарни групи. Тази е пета по ред и последна за 51-я парламент, понеже скоро идва поредната предизборна кампания.

"Единствената формула за преодоляване на политическата криза ще е коалиционно управление. Личните нападки и безпочвените атаки срещу ГЕРБ-СДС са стратегическа грешка и ще имат висока цена за онези, които седят в основата ѝ".

Тази прогноза направи в декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ Тома Биков. В основата на бе приносът на правителствата на партията за завършването на процеса по евроинтеграцията на България, започна политическия сезон в парламента. Документът бе прочетен от Тома Биков, който призна, че са били наясно за рисковете, което едно коалиционно управление крие както за мандатоносителя, така и за партиите, които го подкрепят. Най-големият риск бил България да пропусне възможността да завърши евроинтеграцията си. Приемането ни в еврозоната е не само икономически и финансов, но и геополитически факт, доволен е Биков. "Успешното ни присъединяване нямаше да се случи без усилията нашия лидер Бойко Борисов, чиято ключова роля ще се оценява от историците, а не от опонентите ни", каза депутатът. "Граждани за европейско развитие не е случайност, а задължение към цел. Затова е логично, че ГЕРБ и нашите партньори от СДС участвахме активно в завършването на европейската интеграция, за която работиха няколко поколения и "благодарение на усилията на няколко правителства, които нямаше как да бъдат излъчени без ГЕРБ".

Имаме самочувствието да кажем, че сме изпълнили една от историческите задачи, които си поставихме при своето учредяване, каза Биков.

Според него приоритетите за по-бързо икономически развитие отстъпват пред тези за повече сигурност, което било цялостна глобална нагласа, с която няма как да не се съобразим.

"В следващите години ще продължим да сме структороопределящ фактор за българския политически живот. Способни сме да постигнем реалистични обществени цели, които да постигаме със собствените си сили. През последните 20 г. опитите за убийството на ГЕРБ винаги са приключвали с катастрофа за опитващите се, тази тенденция ще продължи. И занапред ще се съобразяваме с българските граждани, независимо дали като опозиция или управляващи", закани се Биков. Първи Тома Биков говори от името на ГЕРБ-СДС. Традиционно именно той изчита декларациите на групата си. Снимка: Румяна Тонeва

България навлезе в нов етап от историята си. Първо, заради влизането в еврозоната и второ, заради мощното "не" срещу режима, лъжите и репресиите, започна съпредседателят на групата на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

Като неотложни задачи той изведе подготовката на честните избори с промени на Изборния кодекс с връщане на машинното гласуване и извеждане на резултатите от устройството, граждански контрол над вота и смяна на "незаконния" главния прокурор.

"Това е само началото. Дойде време да определим ясно нашата нова национална цел, която може да ни обедини през следващите години и да определи в каква България искаме да живеем ние и нашите деца. За нас от ПП-ДБ тази цел е ясна - да изградим богата ,справедлива европейска България, да бъдем пример за държавите в региона и света", каза Денков. Как да стане това, обясни той - прозрачност, отчетност и отговорност на участниците в правосъдната система, довършване на магистралите, качествено образование и здравеопазване, демографски мерки, модернизация на армията и грижа за сигурността. От името на ПП-ДБ говори съпредседателят на групата акад. Николай Денков. Той беше от малкото, които не напуснаха залата след това Снимка: Румяна Тонeва

Следващ за декларация излезе лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, а ПП-ДБ напуснаха залата за речта му.

Не бива да забравяме, че бъдещето ни зависи само и единствено от нас, започна декларацията си той. И тръгна да прави историческа ретроспекция от времето на хан Кубрат и красотата на Родината. Според лидера на "Възраждане" нашето съществуване като народ е поставено под въпрос, а опитите за унищожение на комунизма довели до унищожение на българската държавност. "По-скоро сме интегрирани в дебелото черво на Европа. не получихме никаква подкрепа. България няма съюзници", каза той. Изчете и поредица класации, в които страната ни е да дъното.

Първата задача е България да си върнем националния суверенитет, смята Костадинов. Трябва да се направи критичен преглед на всички съюзи, в които България членува, както и на международните договори. Където е необходимо, условията на членството ни да бъдат предоговорени според националните интереси, ако няма разбиране от партньорите - едностранно да бъдат прекратени. И увери, че ще излезем от еврозоната, защото българският народ така искал.

Костадинов иска и специализиран трибунал като в Нюрнберг, който да разгледа престъпленията срещу страната след 90-та. България трябва да се превърне в притегателен център за българите по света. Може да се постигне и обединение със Северна Македония като ФЕРБ и ГДР, и присъединяване на Южна Бесарабия към страната. И отново поиска "преосноваване на българската държава".

Костадинов поиска полупрезидентска република и намален състав на двукамерен парламент. Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов беше единствения партиен лидер, който говори от името на групата си. Снимка: Румяна Тонева

От името на ДПС излезе Искра Михайлова, която започна с това, че едва ли сега е моментът за представяне на предизборните програми на партиите, понеже говорилите преди нея излязоха с готови точки за управление на страната, не за това какво може да се свърши за няколкото останали работни седмици на парламента преди кампанията.

"Нашата отговорна работа ще гарантира работата на всички институции и нормалния живот на българските граждани, защото това е наш дълг. Да контролираме от тази висока трибуна работата на централната изпълнителна власт, за да бъдем отговорни пред българските граждани. Да контролираме осигуряването на сигурност и защита на хората от престъпността, потенциална спекула и злоупотреба с цените на стоки и услуги. Да положим максимални усилия, като с работата си подкрепим всички институции, общини, научни работници, изследователи, дейци на културата и артисти, студенти и ученици, които работят по проекти, подкрепени от фонда на Европейския съюз и по плана за възстановяване и устойчивост. Длъжни сме. Да направим така, че политическия край на един състав на Народното събрание да не се отрази на ритъма на живот и просперитета на българските граждани", каза Михайлова. Искра Михайлова от "ДПС - Ново начало" Снимка: Румяна Тонева

Драгомир Стойнев от БСП разкритикува колегите си, че голяма част от народните представители не разбират, че започва нова сесия, а смятат че са в предизборна програма. Според него това показва, че през последните месеци им е било важно не дали ще има благоденствие, или високи доходи, не дали ще има политическа стабилност, а тяхното политическо его. Жалко е, вметна Стойнев. Той отбеляза, че управлението е довело до ръст на чуждестранните и вътрешните инвестиции. Има и ръст на фондовата борса - 30% само за година, нещо, което не се било случвало никога.

"БСП даде своя принос за стабилизация на държавата и спокойствието на българските граждани, за съжаление, типично по български, ще сме първата държава, която влиза в евросъюза без правителство, без редовен бюджет, на прага на избори и политическа конфронтация", притеснен е той.

Според него единствено БСП чуло синдикатите, и се опитала да обясни, че без бюджет страната отива към криза.

Стойнев настоя, че вай-важното този месец е приемане на законодателство, което касае борбата със спекулата. Той разкритикува банките и техните такси и услуги - вместо 3,15 ставало 4 евро и т.н. Кой трябва да санкционира като вижда, че едно правителство не може да застане зад контролните органи, попита той.

"Ние сами, неприемайки бюджета се простреляхме в крака. Тази зала, вие спряхте модернизацията на българската армия", каза той. Драгомир Стойнев - шеф на групата на БСП и зам.-председател на парламента Снимка: Румяна Тонeва

"Заради личния интерес на няколко човека от ПП-ДБ страната ще ходи на поредните избори - извънредни в абсолютно неподходящ момент, когато влизаме в еврозоната без силна централна власт, което позволява на спекулантите да се вихрят спокойно. Влизаме в новата година без бюджет, т.е. без социална защита и справедливост за широки кръгове от населението и без сигурност за бизнеса. Вината безспорно е на всички политически партии, които провалиха бюджета, подкрепен от социалните партньори, затова и негативните последствия ще се носят именно от тях", започна Павела Митова от ИТН. Нататък похвали кабинета и партията си за успехите им - получаването на пари по втория и третия шанс по ПВУ.

"Дега влизаме в политическа криза и нито една реформа не може да бъде осъществена, защото няма парламентарно мнозинство", каза тя.

