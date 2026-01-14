Президентът Румен Радев връчи втория мандат на Надежда Йорданова, тя веднага го върна (Видео)

Очаквам лидерите на политически партии не да ми казват кога да насроча изборите, а да проявят политическа отговорност, заяви президентът

Президентът Румен Радев връчи втория мандат за съставяне на правителството на втората по численост група в 51-то Народно събрание ПП-ДБ. Прие го съпредседателката на парламентарната им група Надежда Йорданова. Тя заяви, че връща веднага мандата с аргумента, че в това Народно събрание няма възможност да бъде сформирано реформаторско мнозинство. Тя отново напомни, че ще настояват за връщането на 100% машинно гласуване.

В президентството 10-ина минути преди 10 ч. дойдоха лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, бившата правосъдна министърка и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова и Йордан Иванов от ДСБ. През това време пред "Дондуков 1" се бяха събрали протестиращи, които започнаха да ги освиркват.

От ПП-ДБ вече дадоха заявка, че веднага ще върнат мандата на Радев. Това вече направиха в понеделник от ГЕРБ-СДС. За да вземе и върне мандата дойде премиерът в оставка Росен Желязков. След като ПП-ДБ върне мандата, президентът ще трябва да избере една от останалите 7 партии в парламента, на която да връчи и последния проучвателен мандат. Асен Василев и Йордан Иванов идват в президентството СНИМКА: Георги Палейков

"От ПП-ДБ ние се явяваме, за да изпълним процедурата по чл. 99 от Конституцията, с решение на групата е възложено на мен формално да изпълня тази процедура като приема мандата и веднага да го върна като неизпълнен", заяви Надежда Йорданова още в началото на срещата.

"С това влизате в историята, съответно следва и аз формално да ви връча мандата", отвърна й държавният глава.

"Решението на парламентарната група на ПП-ДБ да върне мандата като неизпълнен, е мотивирано от това, че в 51-то НС няма възможност да бъде сформирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха следното: Искаме честни избори веднага", заяви Йорданова.

"Всъщност, г-н президент, това е централният въпрос, който занимава обществото и политиците, именно да осигурим прозрачен, честен и свободен изборен процес. Многократно сме изразявали, че най-добрите, прозрачни и безпроблемни избори, бяха тогава, когато българите гласуваха 100% с машини. Най-бързо отчетеният вот с най-малко нарушения. Затова настояваме тази процедура да се върне", каза още тя.

От ПП-ДБ били силно обезпокоени от опитите на управляващите да "подменят волята на българите" с въвеждането на т.нар. сканиращи устройства. Надежда Йорданова СНИМКА: Георги Палейков

"Видно е, че това е подготвено в правна комисия. Ние няма да позволим въвеждането на сканиращи устройства и ще се противопоставим на всички опити да се опорочи искането на гражданите за честни избори. Единственият начин да върнем доверието в институциите е максимално бързо много хора да излязат да гласуват и да бъдат уверени, че вотът им ще бъде отчетен правилно", допълни тя.

С тези аргументи тя върна празната папка на държавния глава.

"С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент силно се стесняват. Големият въпрос тук е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим. И аз очаквам лидерите на политически партии не да ми казват кога да насроча изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност да се запознаят с решенията на Конституционния съд от 13 март миналата година, които описват само част от безобразията по време на последните парламентарни избори", заяви Радев. Йордан Иванов, Надежда Йорданова и Асен Василев в президентството СНИМКА: Йордан Симеонов

Той призова всички партии в парламента да се ангажират с повишаването на доверието в изборния процес.

"Да видим назад в историята от последните 5-6 години кога изборите бяха най-честни, най-прозрачни, с най-голямо доверие и бързо и обективно преброяване на резултата. И да предприемат необходимите законови промени, така че всеки българин да бъде сигурен, че гласът му ще бъде отчетен правилно", допълни Радев.

След това представителите на ПП-ДБ останаха да разговарят с него при затворени врата.

