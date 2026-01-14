През 2026 г. програмата „Фантастико до теб“ дава шанс на 9 деца да получат пълна стипендия за участие в Международния космически лагер в турския град Измир. Кандидатстването е възможно за ученици на възраст между 11 и 15 години. Желаещите да вземат участие трябва да подготвят есе и видео есе по една от темите, публикувани на официалния сайт на Център за творческо обучение - www.spacecamp.cct.bg.

Кандидатурите се оценяват от жури с участието на вече завършили участници в програмата, изтъкнати български учени и изследователи, както и журналисти. Срокът за кандидатстване приключва на 2 март 2026 г.

През 2025 г. Център за творческо обучение подкрепи изпращането на над 100 деца от България в Mеждународния космически лагер в град Измир. Образователната програма се осъществява по модел на НАСА. Тя развива ключови STEM умения чрез симулации, мисии и работа в екип. България печели 4 медала сред над 20 държави, които участват в лагера през миналата година.

В рамките на четири поредни седмици участниците буквално са преживели „космоса отблизо“, работейки по екипни мисии, преминавайки през тренажори и симулатори, които пресъздават условията на космически полет. Учениците са научили как се планира мисия и как се вземат решения под напрежение, тествали са умения за комуникация и лидерство, решавали са научни и инженерни задачи и са научили колко е важно да разчитат на екипа си – точно както в реални космически мисии.

Вижте незабравимите емоции от Space Camp Turkiye 2025 във видеото.