Късо съединение предизвика пожар в две къщи в сливенското село Стара река

Три екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Сливен и доброволното формирование „Железни врата" са гасили пожар в две къщи и пристройка в село Стара река, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът за инцидента е получен на 13 януари в 9:25 часа. До пристигането на дежурните противопожарни екипи доброволците от формирование „Железни врата" са започнали гасенето на сградите. На място е бил извикан и екип на електроразпределителното дружество ЕВН.

Пожарът е обхванал две къщи и пристройка, собственост на различни хора. При инцидента няма пострадали. Установено е, че причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация на пристройката към едната от сградите.

Вследствие на огъня са унищожени около 180 квадратни метра от постройките, както и домашно имущество, бяла и черна техника, мебели и други вещи. Благодарение на бързата реакция на огнеборците и доброволците са спасени сградите, битова техника и части от домакинствата.

Доброволческото формирование "Железни врата" е едно от четирите, които действат на територията на община Сливен, те разполагат със собствен противопожарен автомобил, пише БТА.