Пазарджик отбелязва 148 години от Освобождението

Председателят на Общинския съвет Десислава Тодорова, кметът на Община Пазарджик Петър Куленски и много граждани поднесоха днес цветя пред паметника на ген. Николай Брок, командир на авангарда на руските войски, освободил Пазарджик на 14 януари 1878 г. Водеща роля за успешната военна операция тогава има западният руски отряд под командата на генерал Йосиф Владимирович Гурко, който успява да се справи с 50-хилядната противникова войска под командата на Сюлейман паша. На 14-ти януари (по нов стил) 1878-а година военните части, водени от генерал Николай Брок, влизат в тогавашния Татар – Пазарджик. През нощта срещу този ден скромният арменец Ованес Саваджиан извършва безпримерен подвиг и спасява Пазарджик от страшния гняв на отстъпващите османски войски. По това време Соваджиян е началник на жп гарата в Пазарджик. Той променил текста на телеграмата, изпратена от турското правителство до командващия в Пазарджик генерал Фуат паша-да изгори града и избие българското население. Признателните поколения и днес почитат Ованес Соваджиян като спасителя на Пазарджик, помогнал на града да оцелее.

Програмата за отбелязване на годишнината ще продължи в 18 часа с празничен концерт в зала „Маестро Георги Атанасов".

"Днес Пазарджик свежда глава в памет на онези смели мъже и жени, които преди 148 години ни завещаха най-ценното – правото да бъдем свободни и отговорни за бъдещето си. Тяхната саможертва не е просто страница от историята, тя е жива мярка за нашите дела днес.

Наш дълг е да пазим това наследство – не само с венци и думи, а с честна работа, с грижа към културната ни памет и с единство в трудните моменти", заяви кметът Петър Куленски.