Обрат: За един час ИТН се отказаха да свалят НСО охраната на депутати

За около един час "Има такъв народ" се отказаха от свалянето на НСО охраната на редовите депутати. Предложението първоначално мина с гласовете на ИТН, но след почивка обърнаха вота си и така проектът пропадна.

Законопроектът беше на ПП-ДБ и включваше махане на законовата възможност службата да пази редови депутати и "други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката", ако има заплаха за тяхната сигурност. Конкретно ПП-ДБ искаха това заради лидера на ДПС Делян Пеевски, който се движи с държавни гардове.

Първият път предложението мина със 115 гласа "за" от ПП-ДБ, "Възраждане", ИТН, АПС, МЕЧ, "Величие" и четирима от БСП. "Против" гласуваха 95-има: ГЕРБ, ДПС, един от БСП и четирима от независимите депутати. След това Хамид Хамид от ДПС поиска 30 мин почивка и прегласуване след нея. Паузата продължи близо час. След нея имаше прегласуване и тогава проектът получи само 99 гласа "за", понеже 16-те депутати на ИТН бяха сменили вота си от "за" на "въздържал се".

"Ясно е, че ИТН не искат да влизат в следващия парламент, те вече са го отписали. Днес показахте как се управлява тази държава. Минава едно гласуване, взима се почивка, Пеевски започва да натиска, да мачка, да звъни телефони на главни прокурори, орлинеликсиевци и всякакви други хора и накрая се обръща гласуването на ИТН, за да се запази охраната на Пеевски и Борисов. Представяте ли си как се управлява тази държава?", каза съпредседателят на ДБ Божидар Божанов след гласуването.

"Само за 30 минути ИТН, Тошко Йорданов и цялата им група усети Делян Пеевски някъде по тъмните стаички в парламента или и аз не знам къде. Г-н Йорданов, преди 6-7 месеца ви казах - от тук нататък следва само тикток, със Слави Трифонов ще си правите записчета и ще се извинявате на българския народ след прегръдката ви с Борисов и Пеевски. Моля ви, обяснете честно какво се случи за 30 минути, че сменихте вота си и спасихте охраната на Делян Славчев Пеевски", включи се и шефът на групата на МЕЧ Кирил Веселински.

"Мнозинството ГЕРБ, "Ново начало", БСП и ИТН отхвърлиха законопроекта на първо гласуване. Всички видяхте, че след взетата от "Ново начало" почивка и преговорите, да не кажа изнасилвания, които са се случили, ИТН обърнаха техния вот и именно заради техните гласове законопроектът не мина", добави Петър Петров от "Възраждане". Той стигна и по-далеч, като обясни, че вероятно ИТН и ДПС са се договорили да подкрепят и проекта за купуване на сканиращи броящи машини по-късно днес при гледането на промените в Изборния кодекс на заседанието на правната комисия в 14,30 часа днес. Според Петров въпреки че въпросните машини още не са приети в законодателството, те вече са купени и са в България и с тях "патериците на "Ново начало" ИТН и БСП да бъдат набутани в 52-ия парламент, въпреки че обществото повече не желае повече циркови номера в Народното събрание". За сканиращи машини ИТН също говорят отдавна, но първи преди години бяха ДПС. Сега такива искат също и ГЕРБ, БСП и АПС.

"На никого не дължим обяснение за нашите решения. Ясно, че вкарвате това, за да си правите предизборна кампания. Като цяло не е хубаво депутатите да имат охрана. Ако не бяхте тръгнали да изнасилвате залата предложението да мине веднага на второ четене без да мине през комисии и да бъдат направени поправки, щяхме да гласуваме както гласувахме", обясни шефът на групата на ИТН Тошко Йорданов.