Наталия Киселова: Страхувам се, че членовете на комисии ще са статисти

Изборният кодекс не трябва да се променя сега, категорична е депутатката от БСП

Нищо не трябва да се пипа сега в Изборния кодекс, ще направим повече проблеми.

Това коментира в парламентарните кулоари бившата шефка на парламента Наталия Киселова. Според нея няма технологичен проблем към момента, а неразбориите са дошли от "начина, по който брояха членовете на секционните комисии", които са представители на партиите в парламента. Добре е да се повиши качеството на членовете на комисии, настоя депутатката от БСП.

"Страхувам се, че сега при 9 партии и членове на комисии ще са повече статисти, отколкото да следят за честността на изборите. Дано да не се окажа права", добави тя.

Тя коментира и поредното внасяне на промени по Изборния кодекс от ПП-ДБ като уточни, че всяка парламентарна група може да прецени как да действа. "Техни 2 законопроекта бяха приети на първо гласуване тогава. Бе направена работна група, целта бе да се приемат максимално бързо текстовете, за да има година между приемането им и провеждането на изборите, за да се огледат всички неща, които могат да създадат проблеми", напомни доцентката по конституционно право.

Всяка промяна на всеки закон в 12 без 5 може да доведе до проблеми, каза Киселова. Тя отклони въпроса дали Андрей Гюров е подходящ за служебен премиер, тъй като не е президент, за да отговори. "Когато президентът още не е приключил процедурата, е твърде рано да говорим за един от подуправителите", каза Киселова и обясни, че Гюров ще загуби качеството си на подуправител, ако приеме предложението на президента.