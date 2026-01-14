ПП-ДБ: Депутат от БСП е притискан да не отпада охраната на Борисов и Пеевски

Това ще бъде направено и по отношение на Изборния кодекс, заяви Ивайло Мирчев

След като ИТН "обърнаха" гласуването си в зала и се отметната от подкрепата по текстовете, които предвиждаха НСО да спре да охранява депутати, включително Бойко Борисов и Делян Пеевски, ПП-ДБ решиха да ги изобличат в парламентарните кулоари. Лидерът на "Промяната" Асен Василев показа и снимки от двете гласувания в зала.

"В тези 58 мин почивка по искане на ДПС-НН ИТН промениха коренно вота си. По скандалното е, че българската уж социалистическа партия предпочете да дава по 2,5 млн. лв. за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тях да се построят две нови детски градини. В БСП има трима човека, които са имали съвест", коментира той след гласуването.

Това правителство е вредно и този парламента трябва да си ходи, настоя той и отново призова за присъствие на организирания от тях протест довечера.

Василев поиска депутатите от БСП и ИТН "да излязат и да обяснят по чий интерес се ръководят, за да блокират премахването на охраната на Борисов и Пеевски. Според съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев лидерите на ГЕРБ и ДПС- НН са показали, че не чуват протестиращите.

"Видяхме обръщането на вота на ИТН, депутат от БСП, от Ямбол, е притискан. Това ще бъде направено и по отношение на Изборния кодекс", заяви Мирчев. Той настоя, че Борисов и Пеевски "се прегрупират в момента да махнат машинното гласуване и да си осигурят мнозинство в следващия момент".

ПП-ДБ искат 100% машинно гласуване.