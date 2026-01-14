Кметът на Несебър награди деца, рисували Коледа

Кметът на община Несебър Николай Димитров връчи грамоти на малките таланти, участвали в инициативата „Нарисувай своята Коледа".

36 деца се включиха с рисунки, в които пресъздадоха магията и духа на най-светлите празници.

„С организацията на такива общински инициативи целим да покажем претвореното в картини предпразничното вълнение на нашите деца. Стремим се да създадем атмосфера на приобщаване и да стимулираме творческия им потенциал. Искаме да провокираме тяхното желание за изява и да демонстрираме общественото признание за техния талант и активното им участие в живота на общността. Всяка творба тук е ценна, защото разкрива уникалността и вдъхновението на малките автори." каза кметът Николай Димитров.

В момента всички рисунки могат да се видят във фоайето на Артиум център, където създават атмосфера и радват посетителите с колорита и въображението на младите художници. Изложбата ще остане на вниманието на публиката до средата на февруари.

Община Несебър редовно организира инициативи, насочени към гражданите и гостите си от различни възрастови групи. Целта е да се открие различната гледна точка за Несебър – за неговата атмосфера, за моментите, които превръщат историческия полуостров в източник на вдъхновение и център на спомени и незабравими преживявания.