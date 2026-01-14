ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 70% от незаконните мигранти в Кипър напускат с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22088438 www.24chasa.bg

Няма замърсяване на въздуха след големия пожар в склад за текстил в Троян

1424
Голям пожар в склад за текстилни материали в Троян СНИМКА: Фейсбук/Delyan Pehlivanov

Не е установено замърсяване на въздуха в околностите на възникналия пожар в складовете на фирма „Калинел" ЕООД в Троян, което да е опасно за здравето на хората в общината. Това съобщи кметът Донка Михайлова, след като стана готов резултатът
от измерването на качеството на въздуха, извършено от лабораторията на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Ловеч.

Започва работа и лабораторията на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, която измерва по-широк кръг от параметри на въздуха. Гражданите ще бъдат информирани своевременно за резултатите, каза кметът.

В 9:14 ч. тази сутрин е подаден сигнал за пожар в текстилен склад. Помещението е собственост на една от най-големите шивашки фирми в страната „Калинел" ЕООД и се намира на ул. „Академик Ангел Балевски" в планинския град. С гасенето на пожара са ангажирани общо пет пожарни екипа от Троян и Ловеч, както и екипи на полицията. Няма данни за пострадали, казаха от полицията.

Голям пожар в склад за текстилни материали в Троян СНИМКА: Фейсбук/Delyan Pehlivanov

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание