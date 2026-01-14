ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Митничари предотвратиха измама с внос на стоки за близо 80 000 евро

Митничари предотвратиха измама с внос на стоки за близо 80 000 евро СНИМКА: Агенция "Митници" (Снимката е илюстративна)

Митничари предотвратиха измама с внос на стоки за близо 80 000 евро, съобщиха от Агенция "Митници".

На 12 януари във връзка със сработил рисков профил, служители на сектор на Териториална дирекция Митница София са направили проверка на стоки, декларирани в митническа декларация с описание „Органичен еритритол на прах" със страна на произход Китай и количество 18 000 кг. За стоката е деклариран тарифен код, за който се прилага ставка на мито от 5.5%.

Възникнали съмнения относно правилното тарифно класиране на стоките, както и евентуално избягване на антидъмпингово мито.

След лабораторна експертиза станало ясно, че стоката представлява еритритол в чист вид, за който съществува допълнителен код по Комбинирана номенклатура, подлежащ на антидъмпингово мито от 233,3%.

Това означава избягване на публични държавни вземания в размер над 162 000 лв.

По случая е образувано административно наказателно производство.

