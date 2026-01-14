ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кузманов спаси 4 мачбола, но отпадна от британец ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22088694 www.24chasa.bg

Кабинетът дава 25 млн. евро оборотен кредит на "Български пощи" за превалутирането

2484
"Български пощи" СНИМКА: “24 ЧАСА”

Правителството отпусна допълнителни 25 млн. евро на "Български пощи" под формата на оборотен кредит.

Целта е да бъде осигурена обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмен в тях.

Само за първата седмица в мрежата на "Български пощи" са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева.

Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията до 30 септември 2026 г.

"Български пощи" СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание