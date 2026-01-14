Кабинетът дава 25 млн. евро оборотен кредит на "Български пощи" за превалутирането

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството отпусна допълнителни 25 млн. евро на "Български пощи" под формата на оборотен кредит.

Целта е да бъде осигурена обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмен в тях.

Само за първата седмица в мрежата на "Български пощи" са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева.

Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията до 30 септември 2026 г.