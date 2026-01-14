ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кузманов спаси 4 мачбола, но отпадна от британец ...

Два пожара гасиха пожарникарите край Перник

988
За времето от 00:00 до 24:00 часа на 6 септември звената за пожарна безопасност са реагирали на 189 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 144 пожара. СНИМКА: Пиксабей

Около 13:35 ч. бил подаден сигнал за горящ навес в радомирското с. Радибош, съобщиха ОД на МВР Перник.  Екип на местната пожарна локализирал пламъците. Изгорели са част от навеса и оборудване в него. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети. Причината е късо електрическо съединение.

Вчера рано сутринта е подаден сигнал за горящ пластмасов контейнер в пернишкото с. Люлин. Причината е небрежност при боравене с открит огън – изхвърлена топла жарава в кофата за смет, която е изгоряла напълно. От пожарната отново призовават хората да не изхвърлят незагасена жарава в контейнерите.

