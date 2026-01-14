Няма замърсяване на водата в Свищов от потъналата баржа с азотни торове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към момента няма отклонение в нормите на показателите от ранеите, които водоснабдяват Свищов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Свищов във връзка с инцидента, при който румънска баржа, натоварена с 1133 тона азотни торове, потъна в Дунав.

Ситуацията продължава да бъде под наблюдение на съответните отговорни органи, посочиха още от Община Свищов и допълниха, че ще информират обществеността при промяната на обстоятелствата.

На 9 януари БТА съобщи за заседнал кораб, който потъва срещу град Свищов в румънската част на реката. Тогава директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе" Иван Иванов обясни, че плавателният съд е заседнал извън корабоплавателния път откъм румънския бряг и не пречи на корабоплаването.

Вчера румънски медии информираха, че два шлепа със селскостопански торове са потънали в река Дунав и има повишена концентрация на амоняк.