Слагат 52 нови контейнера за боклук в "Столипиново" (Снимки)

Служителите на общинското предприятие "Чистота" започнаха поставянето на допълнителни съдове за смет в квартал "Столипиново", съобщи директорът инж. Десислава Георгиева.

"На улиците "Ландос", "Крайна", "Крайречна" и "Бъндерица" вече са разпределени 12 контейнера тип "лодки" и 19 тип "бобър". В най-кратки срокове предстои да сложим още 21 от втория вид", посочи Георгиева.