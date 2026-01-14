ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слагат 52 нови контейнера за боклук в "Столипиново" (Снимки)

Служителите на "Чистота" започнаха поставянето на новите контейнери в "Столипиново". Снимка: Община Пловдив

Служителите на общинското предприятие "Чистота" започнаха поставянето на допълнителни съдове за смет в квартал "Столипиново", съобщи директорът инж. Десислава Георгиева. 

"На улиците "Ландос", "Крайна", "Крайречна" и "Бъндерица" вече са разпределени 12 контейнера тип "лодки" и 19 тип "бобър". В най-кратки срокове предстои да сложим още 21 от втория вид", посочи Георгиева.

Тя призова живеещите в квартала да пазят съдове за смет.
"Разчитаме на съдействие от тяхна страна контейнерите да се използват по предназначение, за да поддържаме района чист и приветлив", подчерта директорът на "Чистота".

В квартала ще бъдат разпределени 12 "лодки". Снимка: Община Пловдив
Повечето нови контейнери са тип "бобър". Снимка: Община Пловдив
