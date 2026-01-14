Нов старт на делото срещу египтянина, убил мигрант при катастрофа до Пловдив, този път ще присъства

Абделсалам Зард получи 10 г. затвор, но след като беше установен и арестуван в Германия, сега процесът ще се гледа отначало

За втори път Окръжният съд в Пловдив ще гледа делото срещу 23-годишният египтянин Абделсалам Зард, обвинен за катастрофа със загинал и двама пострадали на автомагистрала "Тракия", но този път с участието на подсъдимия. Мъжът веднъж беше осъден задочно на 10 г. затвор, след като така и не се появи за процеса. На 10 декември 2024 г. обаче той е бил задържан с Европейска заповед за арест и върнат у нас.

Зард поиска делото да се гледа по съкратената процедура, а прокурор Костадин Паскалев се съгласи, че има такава възможност. "Допуснах тази грешка и изказвам огромно съжаление. С уважение към вас, наистина, ако има възможност, да се гледа по съкратена процедура и по-бързо. От 2021 г. съм в течение на този проблем, досега съм толкова объркан и не знам какво бъдеще ще ме чака", каза подсъдимият. Съдия Весела Евстатиева обаче го поряза с мотив, че след започване на производството по общия ред, няма как впоследствие да се премине към съкратен, макар в случая Зард да не е казал как иска да се гледа делото. Тя посочи, че той е знаел за воденото срещу него производство и е могъл да се яви в съда. Съдията потвърди мярката за неотклонение на подсъдимия, който е задържан в затвора в София.

Катастрофата, за която веднъж беше осъден Абделсалам Зард, стана на 21 юни 2021 г. в землището на село Войводиново. Чужденецът превозвал нелегални мигранти, карал без книжка и след употреба на наркотици. Един от пострадалите - Али Мухамад Ал Мулхем, тогава 12-годишен, получил тежка черепно-мозъчна травма, а Саид Мухамед бил с наранявания по главата, счупване на рамото и таза. Трети мигрант починал.

През декември 2022 г. Зард бил прибран в дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци, защото бил хванат без документи. Бил уведомен за старта на процеса и имал назначен служебна адвокатка, но в един момент спрял комуникация с нея. Окръжният съд направи няколко опита да го издири, но накрая се принуди да даде старт на процеса в негово отсъствие.