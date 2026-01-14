ЦИК: Не сме канени в работни групи, получихме доклада за Изборния кодекс в понеделник

Промените в правилата за провеждането на референдуми отложиха правната комисия, която щеше да обсъжда как да се гласува

Дългият дебат по правилата за провеждане на референдуми, предложени от ИТН отложиха предвиденото за днес заседание на правната комисия в Народното събрание. Минути преди 16,30 часа стана ясно, че дебатът за Изборния кодекс се отлага. Много преди първоначално обявения час за старт на комисията залата бе препълнена от гости - медии, експерти, представители на неправителствени организации и членовете на ЦИК, включително и шефката им Камелия Нейкова. Всички те чакаха повече от 2 часа и половина, а неформално споделяха, че отново ще повторят тези, които казват вече 4 години, а именно - че промени не се правят в такъв спешен порядък.

Оказа се обаче, че докладът, който е качен на сайта на парламента през февруари и този, който е изпратен като документация за днешната комисия се различава. От ЦИК обясниха, че са получили доклада в понеделник. Той се различава от обобщаващия доклад от пролетта - в него са включени и заключения на работни комисии. От пролетта на 2025 г. представители на ЦИК не са участвали в никакви работни групи. На сайта на парламента е документ с дата 17 февруари, в него липсват констатации от работните групи.

В деня, в който президентът Румен Радев връчи на ПП-ДБ втория мандат за съставяне на правителство, а те го върнаха, правната комисия в парламента трябваше да подхване поредната порция изборни промени. Почти година след като парламентът прие на първо четене общо 5 законопроекта за промени в Изборния кодекс.

В момента прословутите машини за гласуване са като принтери - правиш избора на екран, получаваш разписка, но тя се пуска в урната и се брои като хартиена бюлетина. Използват ги близо половината избиратели, другите, най-вече хората извън големите градове, остават на класическия хартиен вот.

Няколко са парламентарните групи, които настояват машините да се ползват пълноценно, а не само като принтери, защото според тях броенето на бюлетините прави изборите нечестни. Това са групите на ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие". За същото настоятелно се обяви и президентът след кръга разговори при него. След празниците към тях се присъединиха и "Възраждане", които бяха готови да подкрепят и търсенето на нови машини за броене само преди месец.