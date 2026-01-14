Министър Вълчев отличи образователните медиатори на 2025 година

Ролята на образователните медиатори е изключително ценна както във всекидневната комуникация с родителите, така и при създаването на положителни нагласи към образованието. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на церемонията „Медиатор на годината". Наградите бяха връчени в МОН, а конкурсът се организира от Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", съобщиха от министерството.

В категорията жени призът беше връчен на Фатме Хюсеинова от СУ "Трайко Симеонов" в Шумен, а при мъже – на Ангел Илиев от ОУ "Кап. Петко Пармаков" в село Градец. И двамата са дългогодишни медиатори, които работят активно с деца и родители.

„Ролята на образователните медиатори е изключително ценна както във всекидневната комуникация с родителите, така и при създаването на положителни нагласи към образованието – задължително условие за постигане на реални резултати при обхващането на всички деца в образователната система", каза още министър Вълчев. По думите му именно включването на медиаторите е осигурило устойчивост в работата по Механизма за обхващане и задържане и е допринесло за отчетените днес резултати. „През 2017 година инициирахме създаването на Механизма, а днес имаме върнати близо 116 000 деца в класните стаи, като трайно останали да учат са близо 75 000. За първи път делът на преждевременно отпадналите деца спадна до около 9%, което поставя България под средното ниво за страните в Европейския съюз", отбеляза той.

Министърът припомни, че с нормативни промени бяха осигурени целеви средства за възнаграждения на образователните медиатори за всички училища и детски градини. „Надявам се в следващите бюджети да бъде осигурена възможност за увеличаване на възнагражденията и за финансиране на допълнителни разходи за дейността им, защото това е ключово за постигане на устойчивост", допълни той.

Министър Вълчев поздрави българските роми с празника Василица и благодари на Център „Амалипе" за съвместната работа през годините и за реализирането на редица политики за по-добро обхващане на децата и учениците.

На церемонията в МОН бяха отличени още седем образователни медиатори за тяхната ангажираност, отговорност и за прилагането на иновации в работата им с деца и семейства. Среда тях са Адриана Арифова – образователен медиатор от ПГСС "Сергей Румянцев" в Луковит – отличена за усилията и в задържането на ученици в системата. Грамоти получиха още Фатме Насуфова от ОБУ ,,Панайот Волов" в село Тодор Икономово, Емилия Енчева от СОУ ,, Йордан Йовков" в Тутракан, Нанси Нанева от НУ "Св. Св Кирил и Методий" в Тополовград, Фатме Ахмед от ОбУ "Св.Св Кирил и Методий" в село Бяла Река, Иван Братановски от ПГО ,,Елисавета Багряна" в Бяла Слатина, Любка Дачева от ОУ "Васил Левски" в село Триводици.

Председателят на "Амалипе" Деян Колев поздрави наградените медиатори за техните постижения и отбеляза, че съвместните усилия вече дават конкретни резултати – намаляване на нивата на отпадане, по-дълго задържане на децата в образователната система, по-активна политика за привличането им в училище.

Томас Щауфер, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество, също поздрави участниците и отбеляза, че работата на медиаторите е от ключово значение не само за включването на децата в училище, но и за последващата им социална реализация – на пазара на труда, в икономическия и културния живот. България и Швейцария ще продължат съвместната си работа и в рамките на програмата за сътрудничество, подчерта той.

Събитието завърши с етнокултурна програма на ученици от СУ „Трайко Симеонов" в Шумен, които представиха традиционни танци и песни по случай Василица и сурвакаха гостите за здраве.

На събитието присъстваха заместник-министрите на образованието и науката Емилия Лазарова и Наталия Михалевска, директорът на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Лало Каменов, Атанас Атанасов - координатор на мрежата на образователните медиатори, експерти и др.