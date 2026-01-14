С над 200 прочетени книги 10-годишният Симеон Гюров стана най-четящото дете на Русе за 2025 г.

Регионалната библиотека „Любен Каравелов" проведе своята традиционна церемония по връчване на наградите за най-четящи деца на Русе. Десетото издание на събитието се проведе в Детския отдел „Библиотечко" и отличи изявените читатели за предходната календарна годината. Кметът Пенчо Милков награди най-четящото дете - 10-годишния Симеон Гюров, прочел повече от 200 книги през 2025 г., съобщиха от пресцентъра на община Русе.

„Днес поздравяваме най-четящите деца на Русе – не защото са „първи", а защото са любопитни, упорити и верни приятели на четенето. Всяка прочетена книга е малка победа – над скуката, над страха да не разбереш, над мързела да не отвориш първата страница. Детският отдел „Библиотечко" е стартова площадка за мечти, от която започват пътешествията без куфар. Избирайки книгите, вие избирате да живеете хиляди животи, да задавате въпроси и да търсите отговори - това е истинската супер сила", обърна се кметът към присъстващите. Той поздрави директора на Библиотеката Теодора Евтимова и нейния екип за това, че всеки ден отглеждат читатели, а към родителите на най-малките русенчета кметът отправи специална благодарност с думите „Най-добрият пример винаги започва у дома".

„Изключваме телефона, отваряме книгата и не гледаме повече към телефона." Този съвет даде на присъстващите Симеон Гюров за най-добро преживяване с книга. Малкият русенец сподели, че любимото му четиво е приключенската история „Сребърната стрела" на Лев Гросман. По традиция на Регионалната библиотека той остави своя отпечатък в Алеята на четящите деца на Русе.

Трета в категорията „училищна възраст" до 14 години стана Радина Ганчева на 7 г., а второто място зае Мария Дамянова. Всички отличени получиха награди, осигурени от Русенската библиотека, Община Русе и спонсорите на събитието.

По време на церемонията бе наградена Ева Йосифова – учител по целодневна организация на обучението на 4-и клас от ОУ „Отец Паисий", която стана „Педагог посланик на Библиотеката". Преподавателката подари на Теодора Евтимова преспапие с образа на Любен Каравелов, изработено от художника илюстратор на книги Красимира Балушева, която е майка на нейн ученик.

За най-малък потребител на услугите на „Библиотечко" бе отличена 4-месечната Ивайла Великова, записана в детския отдел едва на 40 дни. Нейната майка сподели, че любимата ѝ книжка до момента е „Малката русалка".

В категорията до първи клас на трето място се класира Аделина Дундарова на 6 г., Владимир Велчев на 3 г., който дойде на церемонията като служител на реда, стана втори, а първото място отиде при Мария Цветанова, която още няма навършена една година.

От Регионалната библиотека „Любен Каравелов" представиха и статистика за най-четените книги за изминалата година. Традиционно русенските деца са заемали най-много задължителните книги от летните списъци. Любими на най-малките са и поредиците „Хари Потър", „Барбароните", книгите на Джулия Доналдсън и „Дневникът на един дръндьо". Най-четената българска поредица за деца е тази на Катя Антонова „Феята от захарницата". Други хитови заглавия са поредиците „Анатол Поразиев" на Ан Дидие и Оливие Мюлер и поредицата „Тото" от Серж Блок и Франк Жирар.

Гости на събитието бяха Кремена Добрикова от книжарница „Букварче", Ваня Хинкова – управител на книжарница „Хеликон", както и множество читатели на Детския отдел и техните родители.