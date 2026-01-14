Слави Трифонов: Аз не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 70% от незаконните мигранти в Кипър напускат с...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22089038 www.24chasa.bg

Слави Трифонов КАДЪР: Личен профил във фейсбук

Аз не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират. По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл - в случая основателна причина. Това написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Ето какво пише още той:

Аз не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират. По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл - в случая основателна причина. Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, тоест правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами значи всичко им е наред. При такова мнозинство в следващия парламент те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони. Тогава защо протестират? Или те по-скоро приличат на братята роми в онзи виц, в който те се изправили пред парламента и започнали да скандират: „Искаме, искаме, искаме", а председателят на парламента излязъл пред събралите се хора и казал: „Добре, кажете какво искате." А единият от братята роми казал: „К'вото дадеш бе, бате."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Слави Трифонов КАДЪР: Личен профил във фейсбук

Posted by Слави Т. Трифонов on Wednesday, January 14, 2026

