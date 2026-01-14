Подготвят за пускане анаеробната инсталация в Благоевград

Първите 1300 кг биоразградими хранителни и растителни отпадъци, събрани в община Благоевград, бяха доставени в приемната зона на Анаеробната инсталация. С това започна процесът на зареждане на съоръжението и подготовка за пускането му в работен режим.

Отпадъците са събрани за два дни от 56 обекта – образователните и социални заведения, които през миналата седмица получиха първите 150 от закупените общо 5 000 кафяви кофи за обслужване на инсталацията.

В следващите дни операторът на анаеробната инсталация, с подкрепата на Община Благоевград, започва разполагането на кафяви контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци в търговските обекти в Благоевград. През м. февруари това ще бъде направено в останалите четири общини от Регионалното сдружение за Управление на отпадъците (РСУО) – Бобошево, Рила, Симитли и Кочериново. На следващ етап ще започне предоставянето на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци на домакинствата.

В резултат на третирането в Анаеробната инсталация, отпадъкът се превръща в компост, който ще бъде използван за подхранване на почвата в обществените площи, както и предоставян на населението на общините, членове на Регионалното сдружение на управление на отпадъците. Произведената електрическа енергия ще захранва инсталацията, а остатъчната такава ще се продава на свободния пазар за електрическа енергия.

Анаеробната инсталация за третиране на биоразградими отпадъци е изградена със средства от Европейския фонд за регионално развитие. С нейното пускане в експлоатация се очаква да се повиши ефекта от управлението на отпадъците, да се намали значително количеството депонирани отпадъци от общините от РСУО и да се повиши чистотата на въздуха.

От ключово значение за постигането на по-добри резултати в управлението на отпадъците е всеки от нас да събира разделно генерирания отпадък. В тази връзка в края на миналата година Община Благоевград заложи в общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите възможност гражданите да получат 10% отстъпка от таксата за събиране, транспортиране и обработка на отпадъците, ако събират отделно и предават генерираните от тях биоразградими отпадъци.

Отстъпки от 10 до 30% от таксата за събиране, транспортиране и обработка на отпадъците се предвижда за домакинствата, които събират разделно и предават в лицензираните пунктове рециклируеми отпадъци – опаковки от хартия, пластмаса, стъкло и метал от домакинствата.