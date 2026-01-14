Задържаха 20 души за разпространение на наркотици около училища в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При двудневната акция на Столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението са задържани 20 души, съобщиха от полицията.

Акцент на проверките са били районите около учебните заведения и обичайните места на криминалния контингент.

Италиански гражданин е задържан след наркосделка, впоследствие е установен дилърът и още един човек, присъствал по време на сделката, който е познат на полицията като наркоразпространител.

По време на акцията е задържан и непълнолетен, разпространяващ наркотици. У него са били открити и иззети 14 таблетки екстази, 230 евро и 220 лв. и мобилен телефон. В дома му били намерени още 13 таблетки от същия наркотик. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая".

Още 11 души са задържани с полицейска мярка до 24 часа с малки количества наркотици (хартиени сгъвки и полиетиленови топчета канабис).По случаите се водят бързи производства.

Бързи производства се водят и срещу още петима, задържани на 13 януари в столичните поделения на МВР за притежание на малки количества дрога.