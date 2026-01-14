Втора вълна билети за Ара Маликян в Русе: Продажбите започват на 16 януари

Община Русе обявява старта на нов етап от продажбата на билети за концерта на световния виртуоз Ара Маликян, който ще се проведе в зала „Арена Русе" и е част от Международния фестивал „Мартенски музикални дни".
От 16 януари почитателите на музиканта ще могат да си осигурят места за концерта и чрез платформата Kupibileti.bg, както и в техните партньорски каси в страната, включително на касата в „Арена Русе". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.
След като първият транш от билети бе пуснат през декември в системата на Entase (където наличностите все още са достъпни), от този петък възможностите за покупка се разширяват. Това е втората фаза от разпространението на пропуските за дългоочаквания спектакъл, част от 65-ото издание на престижния музикален форум.
Очаква се физическата каса на „Мартенски музикални дни" да отвори през месец февруари в Доходното здание, като в нея меломаните ще могат да закупят билети от различните ценови категории за събитието, както и за всички останали концертни програми от фестивала. Повече информация за това ще бъде предоставена допълнително.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИЛЕТИ:
Онлайн: Entase.bg (вече в продажба) и Kupibileti.bg (от 16 януари).
Физически каси: Каса „Арена Русе" и партньорските каси на Kupibileti.bg (от 16 януари).
Очаквайте през февруари: Отваряне на фестивалната каса на „Мартенски музикални дни".