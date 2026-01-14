ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кузманов спаси 4 мачбола, но отпадна от британец ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22089316 www.24chasa.bg

Втора вълна билети за Ара Маликян в Русе: Продажбите започват на 16 януари

1508
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Община Русе обявява старта на нов етап от продажбата на билети за концерта на световния виртуоз Ара Маликян, който ще се проведе в зала „Арена Русе" и е част от Международния фестивал „Мартенски музикални дни".

От 16 януари почитателите на музиканта ще могат да си осигурят места за концерта и чрез платформата Kupibileti.bg, както и в техните партньорски каси в страната, включително на касата в „Арена Русе". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

След като първият транш от билети бе пуснат през декември в системата на Entase (където наличностите все още са достъпни), от този петък възможностите за покупка се разширяват. Това е втората фаза от разпространението на пропуските за дългоочаквания спектакъл, част от 65-ото издание на престижния музикален форум.

Очаква се физическата каса на „Мартенски музикални дни" да отвори през месец февруари в Доходното здание, като в нея меломаните ще могат да закупят билети от различните ценови категории за събитието, както и за всички останали концертни програми от фестивала. Повече информация за това ще бъде предоставена допълнително.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИЛЕТИ:

Онлайн: Entase.bg (вече в продажба) и Kupibileti.bg (от 16 януари).

Физически каси: Каса „Арена Русе" и партньорските каси на Kupibileti.bg (от 16 януари).

Очаквайте през февруари: Отваряне на фестивалната каса на „Мартенски музикални дни".

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание