ЦИК: В искането на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за проверка на машините има неща, които не са в правомощията ни

В постъпилото искане за тестове на машините се съдържат предложения, които излизат извън правомощията на Централната избирателна комисия. Процедурите и сроковете са ясно разписани в Изборния кодекс и не е допустимо заобикаляне на законовите норми.

Това се казва в позиция на Централната избирателна комисия (ЦИК), разпратена до медиите. Тя е във връзка с отхвърленото на вчерашното заседание на комисията искане на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов ЦИК да организира публична проверка на машините за гласуване. Целта на предложението беше да се разсеят спекулациите на политически партии и граждански организации относно сигурността на вота с устройствата.

Предложението им бе отхвърлено с 12 гласа "против" и 2 "за".

Ето и цялата позиция на ЦИК:

Централната избирателна комисия в дейността си прилага принципите на прозрачност, законосъобразност и доверие в изборния процес, независимо дали гласуването е с хартиени бюлетини или с машини.

Централната избирателна комисия подкрепя инициативи, които допринасят за гарантиране на надеждността и сигурността на технологиите в изборния процес, но само при стриктно спазване на законоустановения ред.

Комисията напомня, че удостоверяването на съответствието на машините и софтуера с нормативните изисквания се извършва преди всеки избор от компетентните органи – МЕУ, БИМ и БИС. Партии, коалиции, наблюдатели и неправителствени организации винаги имат осигурен от Централната избирателна комисия достъп до процеса, до изходния код и документацията, както е посочено в чл. 213а и чл. 213б от Изборния кодекс. За всеки избор има доклад и решение на компетентните органи, които гарантират институционална и експертна оценка относно сигурността и съответствието със закона на машините и софтуера.