Коледни елхи похапват обитатели в зооцентъра в Добрич

Коледните елхи от домове и служби вече пристигнаха в зооцентъра в Добрич. Те са забавление и кулинарно удоволствие за голяма част от 530-те обитатели на Центъра на защита на природата и животните.Птиците се чешат в елхите. Някои животни се отъркват в зелените дръвчета, харесват миризмата им. Други като кончетата Пржевалски, понита, елени, лами, муфлони, сърни, кенгура, овце, кози, козирози ги хапват с удоволствие.

„Традицията вече се утвърди. Хората ги носят редовно, оставят ги на портала, дори не се обаждат, гледачите ги разпределят", каза директорът на зооцентъра Християн Христов. „Колкото до елхи с корени в саксии, които също приемаме и засаждаме на определени места, те са единични. Тази година само аз съм донесъл елхата от дома ми. Такива елхи трудно оцеляват, но ние сме упорити", добави той.

„Студено им е на животните и птиците, добре е, че има слънце. Обитателите си имат заслони и завет. По-добре е такова време, отколкото мъгла и киша. Включваме отопление на папагали, пауни, бодливи свинчета, игуана, костенурки, влечуги, в карантинното помещение, където има излюпени пиленца", обяснява Христов и пресмята, че това е долу горе една трета от обитателите в зооцентъра. Мечките Костадин и Берна спят здраво. „Берна се поразходи в началото на зимния си сън, после се успокои и заспа дълбоко", разказва Христов.

„Получаваме дарения от сезонни плодове - ябълки, тикви, зеле, цвекло, цитруси, които разнообразяват менюто. Това, което трябва да се отбележи, е, че имаме постоянни дарители, които вече знаят нуждите на животните и се отзовават, без да се обръщаме към тях. Имаме и достатъчно помещения за съхранение. Дарителите са основно земеделци", казва още Христов. Той подсказа, че тази година нови интересни обитатели ще пристигнат в зооцентъра.