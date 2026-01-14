Атанас Зафиров посрещна в Министерския съвет деца от Самоков по повод Василица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров посрещна в Министерския съвет деца от самоковското училище ОУ „Христо Максимов" по повод ромската Нова година - Василица. Това съобщиха от пресцентъра на БСП.

В традиционните за Самоков ромски носии и сурвакници петокласничките представиха обичаите за Василица и пожелаха здраве и благополучие на вицепремиера Зафиров. Децата споделиха, какви искат да станат, когато пораснат и разказаха за своите любими предмети.

Атанас Зафиров, който е и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси поздрави учениците с настъпването на празника и им пожела да не спират да мечтаят и да правят добро.

„Най-важното е да бъдеш добър човек, да съхраниш доброто в себе си ", обърна той към петокласничките.

„Василица е символ на промяната, на вярата в по-доброто утре и на стремежа към благополучие, здраве и разбирателство. Това са ценности, които споделяме като общество", отбеляза Зафиров.

Вицепремиерът изрази благодарност към учителите за работата им с децата и открои ролята на учителската професия като призвание.

Пред децата Зафиров разказа за своите приятели от училище – също ромски деца, с които винаги се среща, когато се прибере в родното си място.