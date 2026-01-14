Мъж задигна кола от Паничерево, изостави я и потроши прозорец на параклис на гробище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районната прокуратура в Стара Загора задържа 50-годишен мъж за кражба на автомобил и за повреждане на параклис в гробищния парк в град Николаево.

Инцидентът е станал в нощта срещу 13 януари. Мъжът се разхождал по улиците на село Паничерево, когато забелязал паркиран пред къща автомобил. Колата била отключена, а ключовете били оставени вътре. Той се качил в автомобила и потеглил с него.

По-късно мъжът стигнал до землището на Николаево, където изоставил колата близо до река.

След това се насочил към гробищния парк в града. Там с дървен кръст разбил решетката на прозореца на параклиса и счупил стъклото. Влязъл вътре, където по-късно бил открит от охранителна фирма, а на място била повикана полиция.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. По информация на прокуратурата той е осъждан и преди.