332 вместо 400 хил. подписа ще стигат за провеждане на референдум

Улесняване на процедурата за свикване на референдум прие парламентът на първо четене.

Сега са необходими поне 400 хил. валидни подписа на пълнолетни граждани с избирателни права. Днес депутатите приеха да стигат една 20-та от всички пълнолетни с право на глас. На последните избори през октомври 2024 г. ЦИК обяви, че право на глас имат 6 640 383 души, а 1/20 от това е 332 019 души. По-актуални данни към днешна дата няма, но разликата не би била голяма. При това положение референдумът трябва да се проведе, ако отговаря и на другите условия на закона.

Има и друг вариант - Народното събрание да е задължено да разгледа предложение за провеждане на референдум. Според сегашния вид на закона за гражданското участие това става, ако има събрани поне 200 хиляди подписа. Сега ще са нужни подписите на поне 1/40 от хората с право на глас, т.е. 166 010.

Предложението беше внесено от ИТН.