Обвиниха двама от Разград, продавали амфетамини под формата на паста

Окръжната прокуратура в Разград привлече към наказателна отговорност двама мъже от областния град за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Мъжете с инициали П.Д. (38 г.) и П.Б. (43 г.) са обвинени за престъпление по чл. 354 а, ал. 1, пр. 3 и 4 от Наказателния кодекс. С постановление на наблюдаващия прокурор срокът на задържането им е удължен до 72 часа.

В ранните часове на днес, под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Разград, е проведена специализирана полицейска операция, при която са претърсени пет адреса в града. В къща, използвана от П.Д., са открити и иззети около 300 грама амфетамин под формата на паста, както и малко количество марихуана. На други два адреса са намерени и иззети допълнително около 290 грама амфетамин на паста, малко над 35 грама екстази и около 15 грама марихуана. Един от имотите е бил използван от 43-годишния обвиняем, съобщи БТА.

Двамата мъже са известни на органите на реда. П.Б. е многократно осъждан и към момента се намира в изпитателния срок на присъда, наложена му през 2024 година. Последното осъждане на П.Д. е от 2023 година, когато му е наложено наказание „глоба", посочват от Апелативната прокуратура във Варна.

Работата по досъдебното производство продължава. Назначени са експертизи за установяване на точните количества и вида на иззетите наркотични вещества. Предстои в съда да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража", спрямо обвиняемите, допълват от прокуратурата.