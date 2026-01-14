Все повече са болните в Добричко

Увеличават се острите респираторни заболявания /ОРЗ/ в област Добрич отчитат от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ през изминалата седмица в седмичния си бюлетин. За периода 5–11 януари са регистрирани общо 177 случая на заразни заболявания, от които 144 са грип и остри респираторни инфекции. Заболяемостта в областта достига 207 на 10 000 души, седмица по-рано тя е била 47 на 10 000. Регистрираните ОРЗ по възрастови групи през периода са 0-4 г. – 26, 5-14 г. – 20, 15-29 г. – 28, 30-64 г – 49, +65 г – 21.

„Все още в област Добрич не е установена циркулация на грипен вирус. Тази седмица сме взели проби от лечебната мрежа, изпратили сме ги във вторник в Националния център по заразни и паразитни заболявания, чакаме резултатите до петък и тогава ще решаваме. Безспорен е обаче скокът в ОРЗ", каза директорът на РЗИ д-р Светла Ангелова. „Грипна епидемия може да обяви Областният щаб за борба с грипа, където се представя информация от лечебната мрежа – лични лекари, болници, „Спешна помощ", добави д-р Ангелова. Тя каза още, че отсъствието на ученици от училище в началото на седмицата е било около 8 процента, критично положение се получава при 20 процента отсъствия.

„Има пациенти пред кабинетите. При направени тестове в лаборатория или купени от аптеките от болни се установяват случаи на грип А и Б. Има такива случаи още през декември. Но са единични. Най-често болните са деца и ученици", споделят лични лекари.