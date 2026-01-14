ПП-ДБ набират доброволци за наблюдатели и от протеста - чрез QR регистрация (Снимки, обновена)

Розовото прасе, което бе пред Министерския съвет тръгва на турне из страната

"Протестът спря бюджета, протест спря и правната комисия, на която днес щяха да въведат тези скенери (за гласуване - б.р.). Нека вдигнем избирателната активност, така че такива арогантни хора да нямат достъп до властта".

Този призив отправи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов малко след 19 ч. на свикания днес нов протест в Триъгълника на властта в столицата под мотото "Няма да освините и тези избори!".

Другият съпредседател Ивайло Мирчев обяви, че днес "Борисов и Пеевски си купиха политическите чалгари и си запазиха охраната", а множеството започна да вика "оставка". Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Асен Василев на протеста под надслов "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

Според лидера на ПП Асен Василев днес в София са се събрали толкова хора, колкото и на първия протест срещу властта. "Силно се надявам, че няма да ни накарат да се съберем като на втория и третия протест. Хората ще стават все повече. Подготвили са ни още от същото. За да не се събираме тук през ден, на изборите трябва да опазим вота и да гласуваме за хора, които няма да ни излъжат", каза Василев. И разказа за някои от предложенията за промени в Изборния кодекс, като заподозря, че накрая ще се върне гласуването само с хартия. Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Асен Василев на протеста под надслов "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

"Те няма да се откажат сами, единственият начин да ги спрем е да гледаме внимателно всеки ден и всеки час и когато влезе в зала този Изборен кодекс, ако се опитат да вкарат тези безобразия, които са написали, да сме три пъти повече от сега", настоя Василев.

Лидерите на ПП-ДБ призоваха хората да си светнат телефоните като знак, че и изборите няма да са на тъмно. След което пуснаха химна на България. Протест под надслов "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

Протест под мото "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

В 19,35 часа официалната част на протеста приключи и хората започнаха да се разотиват.

Розовото прасе, с което ПП-ДБ започнаха акциите си срещу управляващите, тръгва на турне. На протеста в София стана ясно, че то ще шества из страната и скоро ще бъде ясен и неговият маршрут. Затова и в момента не е в столицата - подготвят го за път.

Срещу промени в Изборния кодекс в последния момент се обяви и експертът Стоил Цицелков, който също се качи на стената пред протестиращите. Машините имат памет, настоя той малко след 19 часа. Протест под мото "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

От сцената на протеста си ПП-ДБ призовават хората да се запишат за доброволци в изборните секции. От микрофона се чуха съвети за какво да се следи на вота, а хората да бъдат внимателни и да са "живите очи и уши за честен вот". На екрана пък се излъчваха QR кодове, на които се набират наблюдатели за вота. Протест под мото "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

Час след официалното начало на протеста срещу намеренията на управляващото мнозинство за промяна в машинното гласуване пространството в т. нар. Триъгълник на властта между президентството, парламента и Министерски съвет вече бе пълно с хора. Все още идваха протестиращи, не се забелязваха хора с маски или качулки. Протест под мото "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

„Ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, за да няма изборни манипулации. Настояваме да не се приемат тези скенери. Това е сигурен начин да има или 100% хартия, или да се запазят схемите“, каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на протеста. Заедно с другия съпредседател на партията Ивайло Мирчев той даде кратък брифинг в 18,30 ч. Протест под мото "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

„Бойко Борисов е политически измамник и ще направи това, което му казва Пеевски. Той няма самостоятелно мислене“, добави Мирчев.

През това време от сцената Мария Спирова успокояваше, че и със сегашните машини могат да се проведат честни и прозрачни избори. Протест под мото "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

Вместо да празнува днешния Банго Васил, на сцената се качи и ромът Марин Тихомиров, който призова хората да не си продават гласа.

Слабо бе началото на поредния столичен протест. В 18 часа започна организираният от "Продължаваме Промяната - Демократична България" нов протест в София под мотото "Няма да освините и тези избори!". Отново има екран, който излъчва видеа, включително и от частичните местни избори в Пазарджик. Пуснати бяха и кадри, на които Делян Пеевски отива на работа в парламента под засилена охрана. Бе напомнено и, че днес мнозинството така и не прие текстовете, които предвиждаха охраната от НСО на Делян Пеевски и Бойко Борисов да отпадне. Пиарът на ПП Найо Тицин подчерта, че днес за 58 минути ИТН "обърнаха" вота си и запазиха охраната н депутатите. Протест под мото "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

На сградата на президентството пък се прожектират надписи - задраскано Д, фигурка на прасенце и др.

Акцията им бе насрочена за деня, в който правната комисия в парламента трябваше да гледа промените в Изборния кодекс. Заседанието обаче бе отменено заради проточилото се парламентарно заседание. Протест под мото "Няма да освините и тези избори!" в София СНИМКА: Георги Палейков

5 законопроекта с изменения са приети на първо четене, а ПП-ДБ внесе и нови промени наскоро. Управляващото мнозинство клони към подмяната на сегашните машини с нови, сканиращи устройства.