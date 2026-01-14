Димитър Ганев: Третият мандат няма да бъде реализиран

По Конституция изборът е на президента. Смятам обаче, че като краен резултат няма значение на коя от останалите пет парламентарни партии ще бъде връчен мандатът, защото никоя от тях няма да го реализира. Така социологът от "Тренд" Димитър Ганев коментира кой ще получи третия мандат за съставяне на правителство и ще се опита ли да спаси 51-вото Народно събрание.

По думите му до момента държавният глава е заложил за връчването на трети мандат „основно на БСП и два пъти на ИТН".

„В последните няколко месеца линията на президента беше ясна и в конфронтация с управляващото мнозинство. Смятам, че възможността да даде мандата на партия, била част от коалицията – е малък. Мисля, че трябва да се оглеждаме в другите играчи. За „Възраждане" шансът също е малък, защото не мисля, че Румен Радев би искал да се асоциира с партия с по-крайни позиции, различаващи се до голяма степен с неговите", подчерта Ганев.

Партия МЕЧ вероятно е един от вариантите, които не трябва да се изключват като носители на третия мандат. „Остават „Величие" и „Алианс за права и свободи". „ДПС-Ново начало" мисля, че няма смисъл да се коментира за получател на мандата, тъй като самата конфронтация между Радев и Пеевски не би позволила такова развитие на ситуацията", посочи Ганев.

И припомни, че има срок за връчването на третия мандат и той е седем дни или до сряда другата седмица.

„За връщането на този мандат няма конституционен срок. Но достатъчно политически сили са дали сигнал, че няма да водят разговори за следващ кабинет – съответно няма и да има някакво развитие да се бави връщането на този мандат. Затова според мен цялата тази процедура ще завърши в рамките на следващата една седмица", прогнозира политологът.

Ганев изтъкна, че след това предстои избор на служебен премиер и назначаването на служебно правителство: „Вариантите за служебен министър-председател обаче са ограничени заради промените в конституцията. Омбудсманът Велислава Делчева категорично отказа да заеме този пост. Мисля, че за гуверньора на БНБ също е доста проблемно да заеме този пост. Изключваме варианта за ярко партийно лице, каквото е председателят на НС Рая Назарян. ГЕРБ няма да искат да носят отговорност за управлението на страната в рамките на двата месеца до изборите. По-скоро ще искат да запазят дистанция. С Андрей Гюров, около когото има юридически казус, чието решение едва ли ще бъде дадено в следващите няколко дни. Така Димитър Главчев остава като един от вариантите".

По отношение на въпроса за коя дата е възможно да бъдат насрочени предсрочните избори Ганев посочи, че "на датата 29 март по-скоро гледа като на първа възможна". Според него обаче това означава консултациите и съставянето на един служебен кабинет да минат доста безкритично и без проблеми.

"Защото това означава, че до 29 януари всичко трябва да е готово, за да има вече указ на президента. А това ми се струва по-скоро трудно", категоричен е политологът.