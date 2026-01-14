Овладян е пожарът, избухнал в склад за текстилни материали в Троян

Овладян е пожарът, избухал в складово помещение на ул. „Академик Ангел Балевски" в Троян, продължава гасенето на отделни огнища, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч. Няма опасност от прехвърляне на пожара към съседни сгради.

По данни на полицията няма пострадали в пожара, като са нанесени сериозни материални щети. Площта на целия склад е около 3000 кв. м, засегнати са около 500-600 кв. м.

Сигналът за пожар в склад за текстил, собственост на фирма „Калинел" ЕООД, е подаден в 9:14 тази сутрин. С гасенето на пожара бяха ангажирани общо пет пожарни екипа – три от Троян и два от Ловеч, както и екипи на полицията.

От лабораторията на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Ловеч са направени замервания за качеството на въздуха, като не е установено замърсяване на въздуха в околностите на възникналия пожар, което да е опасно за здравето на хората в общината.

На място е пристигнала и мобилна лаборатория на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен, която измерва по-широк кръг от параметри на въздуха, каза за БТА кметът на общината Донка Михайлова. Станцията ще измерва показателите на въздуха през следващите 24 часа и е разположена в двора на пожарната служба в града, която се намира недалеч от мястото на възникване на пожара. Според първите замервания няма превишения на нормите, заяви кметът.

На място остават да дежурят екипи на пожарната до пълното погасяване на пожара. При първа възможност след изгасяне на пожара и обезопасяване на сградата в нея ще влизат разследващи органи, като ще бъде образувано досъдебно производство, в рамките на което ще се изясняват причините за произшествието, казаха още от полицията.