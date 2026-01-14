Шефът на спорта в Община Пловдив Иван Запрянов подаде оставка

Посочи като мотив "съществени разминавания във визията и приоритетите"

Началникът на отдел „Спорт и младежки дейности" в Община Пловдив Иван Запрянов подаде оставка. Това той съобщи във фейсбук. "Решението ми е продиктувано от личното ми убеждение и принципност, че когато има съществени разминавания във визията, приоритетите и подхода към развитието на спорта, е редно човек да се оттегли, отколкото формално да заема позиция, в която не може да реализира пълния си потенциал и идеи", написа Запрянов. И изброи нещата, с които се гордее в работата си - например организираните от него „Училищни игри на волята".

Иван Запрянов е бивш ММА боец. Той беше назначен на поста от квотата на "Съединени за Пловдив", но след това афишира близост с "Браво, Пловдив". Не напусна обаче когато беше освободен Ерол Садъков от "Браво, Пловдив" и беше последван от останалите кадри в местната власт от това сдружение.