Цветка от най-голямата афера с помощи в Англия - с панелка в краен квартал на Пловдив

Как се е забъркала в тази схема, гадаят съседи и отхвърлят твърдението на Тодорова, че родителите я издържат

Не е изключено британските власти да проверят имотното състояние на съпруга й Стойчо

В неугледен вход на панелен блок в крайния пловдивски квартал "Изгрев" се намира апартаментът, в който е регистрирана Цветка Тодорова.

54-годишната българка е една от замесените в най-голямата измама със социални помощи във Великобритания. Тя

беше осъдена на 3 г. затвор през май 2024 г.

за участието си в престъпна схема за източването на над 54 млн. паунда.

Вече е на свобода и отново е подала заявление за получаване на социални средства заедно със съпруга си. Цветка сама е декларирала пред британските власти, че притежава в България къща с две спални, оценена от прокуратурата на Острова на 90 хил. паунда. Панелката в Пловдив на ул. "Глог" е заключена и според съседи не това е жилището, което може да струва толкова много пари. Те подозират, че става дума за имот в Царево, откъдето е съпругът на Цветка - Стойчо. На 7-ия етаж в този панелен блок е апартаментът, където е регистрирана Цветка Тодорова. Снимка: Радко Паунов

Самата тя е обяснила пред "Дейли Мейл", че посещават с мъжа си имота в България "за почивка".

А в пловдивското жилище родителите на Тодорова - Костадина и Манол, които иначе живеят в Родопите, отскачали един-два пъти в годината, когато идвали на прегледи.

"Не отговаря на истината, че майка й и баща й я издържат. Това са възрастни хора със скромни пенсии", казват съседите от Пловдив. Самите те недоумяват как 54-годишната Тодорова се е забъркала в тази схема.

"Повече от 10-15 години Цветка и семейството й не живеят в България

Заминаха за Англия, след като детето им се роди. Първо съпругът й отиде, а след това и тя. За всички тези години сме ги виждали два-три пъти по за ден", описаха съседи.

По думите им родителите на Цветка са отрудени и възпитани хора. Самата Тодорова имала сестра, която също е пребивавала известно време в Англия, но от години живее и работи в България.

Името на пловдивчанката се завъртя отново, след като напусна женския затвор "Бромзфийлд" в Обединеното кралство. Сега е на свобода при съпруга си Стойчо и живеят в лондонския квартал "Ерит". Любопитен факт е, че Входната врата на жилището, където е адресно регистрирана Тодорова. В повечето време апартаментът е необитаем. Снимка: Радко Паунов

в панелката на ул. "Глог" в Пловдив са регистрирани две фирми

- "Цайгел Цветанка Тодорова" и "Арт ММ". Втората след това е преместена в друг град и развива хазартна дейност, но със сменено име.

Не е изключено британските власти да проверят имотното състояние на съпруга на Цветка - Стойчо Тодоров, който е родом от Царево.

"24 часа" откри и се свърза с роднина на Цветка Тодорова.

"Чуваме се, но не желая да казвам нищо. Адвокатът не разрешава никакви изявления, защото тече обжалване. Тя е психически много зле, детето й също е потиснато", твърди роднината, пожелала името й да не бъде замесвано в този случай. Според нея Цветка е била

психически неустойчива и в момента приемала три пъти повече антидепресанти

По информация на "Дейли Мейл" Министерството на труда и пенсиите в Обединеното кралство извършва проверка на подадените от Тодорова заявления за социални помощи. Цветка твърди, че се намира "под силен стрес" и се нуждае от средства за зъболечение.

"Нямам право да работя, съпругът ми получава около 1300 паунда помощи", казала тя пред изданието.

По данни на британската преса в продължение на около 4 години и половина Тодорова и още четирима съучастници "систематично са източвали" тамошната социална система, като са подали хиляди фалшиви заявления за получаване на помощи. Всички членове на групата, с изключение на Али Гюнеш, вече са освободени от затвора и се намират под имиграционна гаранция в очакване на депортиране.

Това обаче можело да стане след приключване на процедурите по конфискация на имуществото срещу тази група. Трима от участниците - 40-годишната Галина Николова, 28-годишната Патриция Панев и 29-годишният Стоян Стоянов, са получили разпореждане да възстановят общо едва 1 млн. паунда. Цветка Тодорова била категорична, че няма да върне нищо.