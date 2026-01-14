ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Борисов: ГЕРБ подкрепя въвеждането на гласуване със сканиращи машини

Бойко Борисов Снимка: Юлиян Савчев

ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в своя публикация във фейсбук.

"Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето. В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини. Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите", заяви още той. 

