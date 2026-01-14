Васил Терзиев: София скоро няма да има трамвай, който е произведен преди 2013 г.

Всички знаем, че няма много градове в Европа, които могат да се похвалят със 125-години непрекъсваем трамваен транспорт и за нас винаги придвижването с трамвай е било едно от нещата, в които ние ще инвестираме. Това каза кметът на София Васил Терзиев по повод годишнината от пускането на първия трамвай в столицата.

Официалното тържество по случай годишнината на трамвайния транспорт в София се състоя в трамвайно депо „Клокотница", откъдето точно преди 125 години потегля първият столичен трамвай.

Щастлив съм, че с колективните усилия на администрацията и Столичния общински съвет миналата година приехме амбициозна програма за инвестиции в градския транспорт и една голяма част от тях са насочени именно в развитието на трамвайния транспорт, каза Васил Терзиев. Той посочи, че се работи по три поръчки, с които да бъдат подменени 150 трамвая. След като това се случи, в София няма да има трамвай, който е произведен преди 2013 г., ще имаме изключително модерен подвижен състав, каза кметът Терзиев.

Инвестираме и в развитието на трамвайната мрежа, рехабилитацията, част от големите проекти са булевардите „Рожен", „Сливница", „Христо Ботев", изграждането на бул. „Копенхаген", посочи Терзиев.

Искаме с развитието на метрото да се развива и трамвайният, като цяло наземният транспорт в столицата, каза още Васил Терзиев, цитиран от БТА.

Заместник-кметът на Столичната община в направление „Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев благодари на работещите в „Столичен електротранспорт" и градския транспорт като цяло и посочи, че техните непрестанни всекидневни усилия позволяват София да се движи, да не бъде задръстена, да става все по-чист и екологичен град с по-малко мръсен въздух и с все повече съвременни нововъведения в сферата на обществения транспорт.

Важни са не само подвижният състав и релсовият път, а и останалата част от инфраструктурата, и затова сме предвидили инвестиции за депата и гаражите за по-добри условия за труд, както и за по-добри условия на за поддръжка на тези превозни средства. Това ще си проличи в действията ни до края на годината по отношение на пускането на обществените поръчки и осигуряването на стабилна поддръжка на тези нови превозни средства в целия им експлоатационен живот, посочи Виктор Чаушев.

Поздравявам всички по случай 125-годишнината от пускането на първия трамвай в София. Следващия месец предстои още една хубава дата – 85- годишнината от пускането на първия тролейбус в града, каза директорът на „Столичен електротранспорт" инж. Евгений Ганчев.

Благодарение на Общинския съвет и на Столична община се провеждат редица обществени поръчки за обновяване на парка и ремонт на инфраструктурата на града, така че да можем да предложим една по-добра услуга, посочи още Ганчев.

Председателят на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и общински съветник от местната коалиция „БСП за България" Иван Таков честити годишнината на работещите в трамвайния транспорт. „Вие сте хората, които правите невъзможното да има релсов транспорт в София. Ние трябва да сме хората, които да направим така, че вашата работа да е по-лесна и животът на софиянци да е по-добър, защото трамвайният транспорт е незаменим", каза Таков.

Нито метрото, нито автобусният транспорт може да го замени. За в бъдеще ще работим дори за безплатен градски транспорт в София. Мисля, че това е бъдещето, това е смисълът, каза Иван Таков.

В рамките на събитието беше представена и напълно реставрираната историческа трамвайна мотриса Т6М-700 с инв. № 701 от 80-те години на миналия век, както и други знакови трамваи, представящи различни етапи от развитието на градския транспорт в столицата.

Трамвай 701 потегли от депо „Клокотница" и след като мина през „Лъвов мост" направи обиколка до пл. „Бански", където се намира емблематичният трамвай 83, превърнат в туристически информационен център. В туристически информационен център "Трамвай 83" посетителите могат да разгледат малка тематична изложба за историята на трамвайния транспорт в София.

От 14:30 до 18:30 ч. в столицата се движат атракционни трамваи по случай юбилея на трамвайния транспорт.

Ретро трамваите се движат по кръгов маршрут, който преминава през емблематични улици и булеварди в центъра на София, и тръгват от пл. „Възраждане", минавайки през бул. „Христо Ботев", ул. „Алабин", спирка бул. „Витоша", бул. „Княгиня Мария Луиза", бул. „Христо Ботев" и крайна спирка – пл. „Възраждане". Атракционните пътувания се извършват на всеки 30 минути. Те са безплатни и не изискват предварителна регистрация.

София е една от първите европейски столици с електрифициран градски транспорт, каза за директорът на „Столичен електротранспорт" Евгений Ганчев по-рано днес по повод 125-ата годишнина от пускането на първия трамвай града.

Той разказа любопитни факти от началото на трамвайния транспорт у нас. През първия и втория ден пътуването в трамвая било безплатно, но софиянци трудно се престрашили да се качат на новото превозно средство. В началото спирките били само първа и последна. Пътниците давали знак на ватмана със звънец, вързан на връв, когато искат да слязат от трамвая на избран от тях кръстопът. Първоначално местата във вагоните са били разделени на първа и втора класа. Разликата била наличието на плюшени възглавници върху дървените пейки в първа класа. Това разделение било наложено от белгийските акционери, които се заели със създаване на електротранспорт в София, посочи инж. Ганчев.