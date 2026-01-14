Жителите на Асеновград остават без вода, общината ще сезира прокуратурата за нарушения на ВиК

Жителите на Асеновград продължават да нямат вода. Причината е спукан етернитов водопровод с Ф300 в кв. „Баделема", част от който е под жилищна сграда, съобщи зам.-кметът на общината Стоян Димитров. Служителите на ВиК работят по отстраняването на аварията втори ден.

Общинската администрация на Асеновград ще подаде сигнал до прокуратурата, която да провери как и защо ВиК издава становище за строеж на къща над водопровода. Общината издава строителни разрешения на база документи, които водното дружество е предоставило и в които не е отразена тази подземната водопроводна инфраструктура, обясни Димитров, цитиран от БТА.

ВиК - Пловдив довършва проектирането за изместване на този водопровод под уличното платно. Според зам.-кмета връзката, върху която в момента се работи, за да се отстрани течът, няма как да издържи във времето. Затова общината е отправила запитване до дружеството дали може в авариен порядък да започне това изместване.