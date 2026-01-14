Радев за потенциална своя партия: Явно вече има и тя е на антимафиотския консенсус за честни избори

Кога ще са изборите, зависи от цялата процедура за т. нар. домова книга. Тя съвсем спокойно може да ни доведе до блокаж, заяви президентът

"Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите и противопостави институциите. Ако питате за партия, след толкова много приказки, явно вече има такава партия. Това е партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори". Така президентът Румен Радев отговори на въпрос пред журналисти ще участва ли на предстоящите избори.

"И такава партия обединява всички демократи отляво и отдясно, без значение къде членуват и без значение дали изобщо те са политически активни, защото всички ние имаме нужда от честни избори и от демократично и честно развитие", допълни той.

"Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен основната задача пред бъдещия парламент, е да върне доверието у хората. Кога ще са изборите, зависи от цялата процедура за т. нар. домова книга. Тя съвсем спокойно може да ни доведе до блокаж. Очаквам да има отговорност от всеки един в нея", посочи Радев.

"Представете си, че в трети мандат стане някакво чудо и имаме редовен кабинет. Ще ви уведомя скоро на кого ще връча третия мандат", каза още той.

"Основният приоритет пред Народното събрание в момента са промените в изборното законодателство, които да възстановят доверието на гражданите в изборния процес. По думите му опитът от последните избори показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите, съчетано с ръчно броене на контролните разписки", заяви президентът.

"В българското общество вече съществува антимафиотски консенсус, а първата и най-важна стъпка към неговото реализиране са именно честните избори", посочи Радев.

Според него парламентът се нуждае от техническо време, за да направи необходимите промени в изборното законодателство, които обществото очаква.

"Надявам се Народното събрание да отговори на тези очаквания", заяви държавният глава.

Радев заяви, че промените в Конституцията са довели до изкривяване на професионалната роля на редица длъжности, които все по-често се възприемат като „потенциални премиери", вместо като експерти в областта си. И уточни, че към момента не води разговори за състав на служебен кабинет и че първо трябва да приключи процедурата по мандатите.

Президентът участва тази вечер в тържествата за 148-ата годишнина от Освобождението на Белово от турско робство. В града ще се проведе историческа възстановка.