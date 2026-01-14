Закръглят надолу таксата в евро за "синя зона" в Благоевград

Община Благоевград публикува за обществено обсъждане проектите за промени в Наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Двата проекта са заради въвеждане на еврото от 1 февруари. В проекта е предвидено местните такси и цените на услугите в евро да бъдат закръглени надолу в полза на гражданите до най-близките пет евроцента. Мярката има за цел да избегне затрудненията при плащанията, произтичащи от превалутиране и получаване на стойности с неудобни дробни части, особено при масово използвани услуги като почасовото паркиране в зоната за платено паркиране.

Така например за почасово паркиране на едно паркомясто вместо 1.02 евро, цената ще бъде закръглена на 1 евро. За заявяване на първи преференциален пропуск за ползване на едно паркомясто на живущи в зона за платено паркиране за календарна година – 63.90 евро. Освобождаването на автомобил след заскобяване ще се заплаща 17.90 евро, а престоят на наказателен паркинг след принудително преместване – 1.50 евро за всеки започнат час, но не повече от 35.75 евро за едно денонощие.