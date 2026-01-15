Район "Изгрев" дава 4 апетитни имота на строител, ако му вдигне сграда за администрацията

Атрактивните терени са с поне 10 млн. лв. пазарна цена, а новият адрес на района ще е в речно корито

Терзиев върна скандалната сделка на СОС

Четири апетитни общинска имота срещу построяването на нова сграда за администрацията на район “Изгрев”, която ще бъде изградена върху речно корито.

Тази скандална сделка връща на Столичния общински съвет кметът Васил Терзиев. Замяната бе определена от общински съветници като “кон за кокошка”. А дали мнозинството ще преодолее ветото на кмета, ще стане ясно днес.

Първия път решението бе гласувано в края на 2025 г. - на последната сесия на СОС преди зимната ваканция. В кулоарите на “Московска” 33

сесиите преди зимната и лятната ваканция са известни като “мазни”

- заради дългия дневен ред, в който между точките често се прокарват спорни решения. Така на 18 декември “изключително спорното решение” за продажба на общински терени в “Изгрев” срещу построяването на нова сграда на районната администрация

мина на ръба

с 31 гласа от групите на ГЕРБ, БСП, независими съветници и представители на ИТН въпреки отрицателното становище на зам.-кмета по финансите Георги Клисурски.

Любопитен детайл е, че решението изправи един срещу друг кмета на “Изгрев” Делян Георгиев и “Спаси София”, от чиято квота той бе издигнат за втори мандат. Зам.-шефът на СОС от “Спаси София” Андрей Зографски заяви, че новата административна сграда

ще бъде построена върху “гьол”,

до който гражданите ще достигат изключително трудно. Реката, която минава в съседство на имотите, върху които ще се строи новата административна сграда СНИМКА: Георги Палейков

Какво предлага в доклада си кметът на “Изгрев”? Четири атрактивни общински имота в “Дианабад” са оценени на 7 млн. лв., или около 3,6 млн. евро. Ще бъдат продадени чрез конкурс, като цената стартира от тази сума срещу ангажимент купувачът да проектира и изгради нова сграда на районната администрация. Имотите са отредени за жилищно строителство и са с обща площ от над 2100 кв. м. Процедурата обаче предвижда

7-те милиона да не бъдат реално платени

от спечелилия конкурса. Вместо това той трябва да построи ново районно кметство с минимална реално застроена площ от 2000 кв. м върху два други общински имота близо до болница “Св. Наум”. Според доклада, ако строителството на новата сграда се окаже по-скъпо от достигнатата цена на конкурса, общината няма да доплаща разликата. Липсва обаче информация какво би се случило, ако новото кметство излезе по-евтино от 7 млн. лв.

В мотивите на кмета на “Изгрев” се посочва, че сега районната администрация е разпръсната и отделът по общински приходи е на друг адрес. Събирането на всички звена щяло да улесни гражданите и да ускори административното обслужване. Освен това сегашната сграда на района можело да се преустрои в детска градина и така да се реши проблемът с недостига на места, а тази на отдела по приходи да се ползва за културни мероприятия.

Според зам.-кмета по финанси обаче предложението противоречи на Закона за общинската собственост, който не предвижда извършване на подобни сделки срещу непарична вноска. Той посочва и съдебната практика, според която

Върховният касационен съд изключва подобна възможност

Освен това според Клисурски липсва методика и критерии за оценка на кандидатите в конкурса, както и пазарна оценка на строителството на бъдещата административна сграда. Той предупреждава, че има реална опасност предлаганата сделка да бъде обявена за нищожна.

Подобни аргументи, излага и кметът Терзиев. Връщайки доклада в СОС, той посочва, че единствените мотиви за подобна сделка “се свеждат до изтъкване на необходимостта от нова сграда за район “Изгрев” и докладът е “правно необоснован”.

4-те общински имота са съседни, единият е ъглов. Това ще даде право на спечелилия конкурса да ги обедини и на практика ще направи целия имот ъглов, което носи

по-големи параметри на бъдещото застрояване,

стана ясно при дебата в СОС миналия месец. Според гласувалите “против” общината не бива да продава свои имоти, които може да се ползват за строителство на общински жилища, за каквито има голям недостиг и дълги списъци с чакащи за настаняване. Сградата, в която сега се помещава част от администрацията на район “Изгрев” СНИМКА: Георги Палейков

Според Симеон Ставрев от ПП-ДБ “стойността на новата сграда е не повече от 4 млн. лв., пазарната цена на терена е минимум 10 млн., а според някои оценки може да надхвърли и 15 млн. лв. Това означава

загуба за общината от поне няколко милиона лева”

Единият от въпросните имоти, пък е част от терен, отреден за спорт и озеленяване. Всичко това поражда логичния въпрос защо се заменя добре разположен и скъп общински ресурс с по-неудобна локация за ключова публична функция, пита Ставрев.

Двата имота се намират до река, която ги дели от единствената улица, стигаща до тях. Връзката с другата част от района пък е през локалното платно на бул. “Цариградско шосе” при кръстовището на 4-и км. Задръстването там често е огромно, което допълнително затруднява достъпа до новото кметство. А и на практика то ще се намира в задния двор на жилищната кооперация в съседство.