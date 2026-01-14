След 10 г. атентати и нападения маскиран преби адвокат Красимир Босев в центъра на Монтана (Обзор)

Юристът е причакан на улица в 17 ч в сряда, в болница е с мозъчно сътресение и счупени пръсти

Известният адвокат от Монтана Красимир Босев е бил пребит в сряда на централна улица в града от мъж с качулка. Налагал е юриста с дървен или метален прът. След побоя адвокат Босев е настанен в болница с мозъчно сътресение и счупени пръсти на ръката.

Криминалистите от Монтана издирват извършителя, като търсят записи от камери и разпитват свидетели. “Това не е първият случай на посегателство спрямо адвокат Босев. Ще се проверяват служебните му ангажименти”, посочват от прокуратурата в Монтана.

Адвокат Красимир Босев работи по бракоразводни дела, но и по

реституционни, както и такива, свързани с апетитни имоти на известни фамилии. През годините е придобил скъпи и атрактивни терени, но напълно законно. Един от тях е в съдружие с негов клиент. Имотът е до бившия ловен дом край Монтана - място, обвито с легенди от миналото на града още от времето, когато се е казвал Фердинанд. Обикновено,

вместо хонорар, Босев предпочитал да придобие дял в скъп парцел,

казват запознати с делата му магистрати.

Красимир Босев е известен и с нападенията над него в последните 10 г. През 2016 г. беше бит с тухла по гърба. Тогава спечелил дела на своя клиентка срещу опонент, който беше заподозрян за нападението. Три години по-късно бомба избухна пред гаража му в жилищната кооперация в Монтана, където живее. Взривът унищожилил джипа му. Вратата на гаража беше отлетяла на 10 метра от мястото. Много от прозорците в блока бяха изпочупени, а фасадата над гаража - опушена.

Седмица по-рано в същата кооперация беше запален друг гараж, който е на негов колега адвокат. Криминалисти от Монтана и София стигнаха до извършителя - бившия борец Цветан Василев - Баджика. Той бе осъден на 8 г. затвор, но миналата година почина зад решетките.

През 2022 г. бомба избухна и пред вилата на адвокат Босев в монтанското село Войници. Покушението било добре подготвено. Точно тогава адвокатът отишъл до един от имотите си. Взривът е бил заложен пред вратата на вилата, но той го забелязал, преди да избухне. Веднага се обадил в полицията. Униформените му дали инструкции да се отдалечи и тогава бомбата избухнала. Няма заподозрян или задържан по случая.

“Тези хора са решили, че трябва по този начин да ме сплашат и да ме откажат да защитавам моите клиенти. Държа да им съобщя, че това няма да стан”, заяви тогава адвокат Красимир Босев. Сега обаче не е коментирал поредното нападение.