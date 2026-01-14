Армията взима 7 бойни кораба втора ръка безплатно, но 42 млн. евро струва ремонтът им (Обзор)

Първият от минните ловци идва веднага, сменя грохнали съветски

Военноморските сили ще се сдобият безплатно със 7 минни ловци втора ръка от Белгия и Нидерландия, съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседанието на Министерския съвет.

4 от новите бойни кораби ВМС ще получат от Белгия, другите 3 - от Нидерландия. Вече има одобрени решения от техните министерства. С това стартира още един от проектите за превъоръжаване на армията ни.

Цената на тези кораби е политическа по същество, тъй като се предоставят на България безплатно, каза Запрянов. Но общо за ремонт и пълно възстановяване на бойните им способности ще ни струва 42 млн. евро и

ще отнеме 4 г.

Това е дългогодишна практика на българските правителства, когато се купуват бойни кораби.

Очакванията са първият от новите минни ловци да пристигне у нас веднага след като завършат процедурите по договаряне с правителствата на Белгия и Нидерландия.

Новите кораби са важна за развитието на противоминните способности на ВМС, защото все още се използват тип кораби от съветско време, някои от които са пред бракуване, обясни министърът. Един бил изведен от експлоатация миналата година, това предстои и за още. Сега ще се осигури плавно заменяне на старите противоминни кораби с новите, които след ремонта ще бъдат с удължен ресурс и съвместими с процедурите на НАТО.

И сега българският боен флот разполага с три минни ловци, купени от Белгия, които са идентични със седемте, които ще получим. В строя все още са и два базови миночистача, построени през 1983 г. в СССР, и три рейдови миночистача, строени в България в началото на 90-те години на миналия век.

Флотът ни разполага и с три фрегати по натовски стандарт.

В момента наличните минни ловци участват активно в противоминната

операция съвместно с Турция и Румъния в Черно море

Мисията стартира през 2023 г. Целта на общия флот бе да се противодейства на Русия, която тогава бе пълновластен господар на морето.

Тогава българските ВМС имаха на въоръжение две фрегати, две корвети и миночистачи и минни ловци. Румънският флот бе малко по-голям, но и той не надхвърляше 18 кораба според официални данни.

В началото на войната през 2022 г. Русия официално разполагаше с 50 плавателни съда в черноморската си флотилия. По твърдения на Украйна 18 от тях са унищожени или извадени от строя, но и само с 30 кораба в Черно море флотът на Русия бе най-силен.

През август 2025 г. министър Запрянов заяви, че дори да има мирно споразумение и спиране на огъня,

минната опасност ще остане

в Черно море с години.

За пръв път от век насам ВМС приеха на въоръжение нов кораб миналата година, построен у нас с участието на българската компания “Делфин”. Тази година предстои да бъде приет и вторият патрулен кораб. Проектът и за двата е изпълнен съвместно от “Делфин” и немската компания “Люрсен”. Първоначалната му цена беше около 1 млрд. лв., но в нея не са предвидени боеприпасите и другото оборудване, което ще промени финалната стойност. Запрянов се зарече, че флотът няма да спре развитието си само с 2 многофункционални кораба, въоръжаването му ще продължи. Военният министър Атанас Запрянов на откриването на новия многофункционален патрулен кораб “Храбри”. СНИМКА: МО

С решението за придобиването на новите минни ловци пък започва

пети проект за модернизация

След като стартират и тези, финансирани по механизма SAFE, армията ни ще направи “много сериозна крачка” към съвременно превъоръжаване, обяви министърът.

Най-късно в началото на февруари Европейската комисия ще одобри плана на правителството и военните по SAFE. По него страната ни иска заем от 3,2 млрд. евро за изпълнението на 9 големи и скъпи проекта за модернизация. България може да получи веднага след одобрението им от Брюксел 15% от общата сума на заема, или 480 млн. евро.

На Богоявление обаче Запрянов алармира, че заради приетия удължителен бюджет, с който не могат да се искат заеми, проектите ще бъдат поставени “на трупчета”.

Сега, освен че задвижи процедурата за приемането на новите бойни кораби, Министерският съвет даде на военното ведомство да сключи и договор за ремонт на пристанищната инфраструктура във Варна. Той е нужен за приемането, базирането и обслужването на новите бойни кораби и оборудването за тях. В проекта освен ремонт са предвидени и разширяване на пристанището във Варна, изграждане на съоръжения за поддръжка и базиране на корабите, както и удълбочаване на акваторията на военноморската база в града.