Всички бедни с бонус за Коледа и Великден, но сумата ще се определя всяка година (Обзор)

Ще се гледат всички доходи, а по предварителни разчети ще е за 507 хил. души. Дават я през март и декември

Празничните добавки за Коледа и Великден вече няма да са само за пенсионери, а за всички бедни и нуждаещи се хора. Те ще стигат до около 507 хил. българи по предварителни разчети. Това обяви социалният министър в оставка Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет. Още в сряда той е изпратил писмо с промени в Закона за социалното подпомагане до шефката на ресорната комисия в парламента Деница Сачева. Тя поиска проект за трайно решаване на темата с подкрепата за празниците.

Великденските и коледните надбавки вече няма да са само за пенсионери, а и за многодетни семейства, хора с увреждания, самотни родители, деца

в затруднена ситуация. Така най-уязвимите хора в страната няма да чакат някакво подаяние, а предварително ще знаят на каква помощ могат да разчитат от държавата, обясни Гуцанов.

Бонусът за празниците ще се изплаща всяка година през март и декември. Размерът обаче ще се определя ежегодно през Закона за държавния бюджет.

Така, от една страна, ще се отчита ситуацията в страната като инфлация и покупателна способност, от друга - и възможностите на хазната, допълни социалният министър. Със законодателните промени най-уязвимите ще имат сигурност, че ще получават тази подкрепа на точна дата – преди празниците, а не само ако действащите правителство или парламент решат.

С промените ще се въведе по-голяма справедливост, защото ще се вземат предвид всички доходи на хората.

Много често става така, че някой е на минимална пенсия, но има допълнителни доходи от ниви, дадени под аренда, или от апартаменти под наем. С тази стъпка правим така, че да има справедливост и тази подкрепа да получават всички нуждаещи се, а не само пенсионерите, обясни Гуцанов. Той се надява,

промените да станат факт още в това Народно събрание

Това е и причината да се изпратят с писмо до Сачева и да могат да се вкарат от депутати.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да достигне до около 507 000 души. Това са хора, които вече получават подкрепа от системата за социално подпомагане или семейни помощи.

За Коледа добавки от 120 лева получиха около 536 хил. пенсионери. Еднократната сума бе за хората, чиято пенсия заедно с добавките и компенсациите към тях бе до линията на бедност.

1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията през тази година, реши още правителството.

Това са допълнителни средства за пострадалите освен тези, на които имат право по закон – до три пъти по линията на бедност. По новите разчети те са 1172 евро, обясни Гуцанов. Така цялата помощ ще е над 3800 евро само от социалното министерство.

