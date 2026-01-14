Изборният кодекс май или с нови машини, или няма да се пипа (Обзор)

Скоростно и вторият мандат върнат от ПП-ДБ, но за разлика от ГЕРБ те останаха при закрити врати с президента, който пък заговори за партия на тези, които искат честни избори

На фона на връчения и върнат втори мандат, спорове как да се промени Изборният кодекс и декларации от трибуната, които де факто сложиха начало на агитацията, депутатите се върнаха на работа.

Единствената формула за преодоляване на политическата криза ще е коалиционно управление. Личните нападки и безпочвените атаки срещу ГЕРБ-СДС са стратегическа грешка и ще имат висока цена за онези, които седят в основата ѝ, започна от името на ГЕРБ Тома Биков. Припомни заслугите на партията да се случат влизането в еврозоната и Шенген и предупреди, че тя ще бъде водеща сила и занапред.

Време е за нова национална цел след финализиране на евроинтеграцията ни, обяви пък съпредседателят на групата на ПП-ДБ Николай Денков. Връщане на изцяло машинно гласуване, граждански контрол на вота и смяна на главния прокурор поиска той до края на 51-ия парламент.

С най-смели заявки блесна лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов - минаване към двукамерен парламент и президентска република, така че държавният глава да може да “уволнява” правителството. Поиска и

обединение със Северна Македония и присъединяване на Южна Бесарабия,

т.е. части от Украйна.

Искра Михайлова от ДПС скастри колегите си, че трибуната не е място за предизборна агитация, и призова парламентът да работи за това контролните органи да следят за спекула с цените. БСП и ИТН пък изразиха недоволството си от падането на правителството - социалистите заради това, че влизаме в еврозоната без бюджет и редовно управление, а хората на Слави Трифонов обвиниха директно ПП-ДБ и протестиралите за спекулата с цените.

Не се изказаха единствено от МЕЧ.

И докато в залата още се четяха декларациите за старта на новата сесия, ПП-ДБ отидоха да вземат втория мандат за съставяне на кабинет от президента. Папката от Румен Радев взе Надежда Йорданова от ДБ, излъчена за кандидат-премиер от групата, и я върна на момента, каквито бяха предварителните заявки, и както постъпи и Росен Желязков от името на ГЕРБ в понеделник. Тя каза на президента, че идва формално и ще му върне мандата още преди да го е взела. “С това влизате в историята, съответно следва и аз формално да ви връча мандата”, отговори ѝ президентът. Той и ръководството на коалицията обаче говориха над 10 минути без камери.

И двете страни са категорични, че трябва да се върне изцяло машинното гласуване. Радев дори скастри партиите, че вместо да му предлагат дата за изборите, трябва да оправят Изборния кодекс. Препоръча им да си спомнят кога през последните 5-6 години “изборите бяха най-честни, най-прозрачни, с най-голямо доверие и бързо и обективно обявявяне на резултата”. Както и какви безобразия откри КС в последния вот.

В кулоарите на парламента промените в Изборния кодекс също бяха основната тема. Те трябваше да се разгледат от правната комисия след пленарното заседание.

Още сутринта обаче “Възраждане” и МЕЧ се обявиха против промени в правилата от парламент, който вече е изчерпан. После се появиха съмнения, че някои май се опитват да протакат заседанието, за да отпаднат комисиите - искаха се дълги почивки, а дебатът беше несъществен, но продължи с часове. В крайна сметка заседанието на правната комисия наистина отпадна, въпреки че за него бяха дошли експерти, представители на неправителствени организации и членовете на ЦИК начело с шефката Камелия Нейкова. Оказа се, че от миналата пролет

ЦИК не е ходила

в работни групи по промените, а докладът, който получила едва в понеделник, не бил същия като този, качен на сайта.

По-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че иска или да се купят нови сканиращи машини, или кодексът да не се пипа. За новите преброителни машини са ДПС, БСП и ИТН, като хората на Трифонов дори разкриха преди Нова година, че са проучени офертите за такива. Вече ги искат и от АПС.

Целта на мнозинството е новите машини да се впишат в кодекса, но тъй като за 2 месеца не могат да се въведат, да се мине на 100% хартиен вот, обяви лидерът на ПП Асен Василев. Въвеждането на сегашните устройства за гласуване отне 2 г., припомни той.

Срещу този “пъклен” по думите му план ПП-ДБ свика нов протест снощи - за честен вот.

По същото време от Белово, където бе за честванията на града, Румен Радев коментира в отговор на обичайния вече въпрос за негов проект, но в контекста на темата за изборните правила: "Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите и противопостави институциите. Ако питате за партия, след толкова много приказки, явно вече има такава партия. Това е

партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори

И такава партия обединява всички демократи отляво и отдясно, без значение къде членуват и без значение дали изобщо те са политически активни, защото всички ние имаме нужда от честни избори и от демократично и честно развитие." Но уточни, че е положил клетва "във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя". Посъветва управляващите да се замислят какво скъса доверието им с гражданите и противопостави институциите.

От рулетката с мандатите остава третият, който се връчва от президента на група по негов избор. Радев увери, че скоро ще обяви решението си, и провокира с въпроса да не би пък с третия мандат да се състави кабинет. Ако не, по конституция той излъчва служебен кабинет и насрочва изборите. Президентът призова всички от списъка с потенциални премиери да подходят отговорно, за да не се стигне до блокаж.



Надежда Йорданова получи мандата от името на ПП-ДБ. СНИМКА: Йордан Симеонов

“Информационно обслужване”: Асен Василев манипулира - никога не сме конфигурирали или обслужвали машините

На “Информационно обслужване” никога не е възлагано и компанията никога не е изпълнявала действия по конфигуриране на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частна фирма.

Това обявиха от дружеството в позиция до медиите в отговор на “поредните манипулативни и откровени лъжи” на лидера на ПП Асен Василев.

От въвеждането на машинния вот в България през 2014 г. досега доставчик на машините за гласуване, осигуряването на тяхната техническа поддръжка, създаването и поддръжката на софтуера за машинно гласуване е частната компания “Сиела Норма” АД, която е единствен партньор на производителя “Смартматик” за България, уточняват от “Информационно обслужване”. И напомнят, че съгласно Изборния кодекс дружеството е изпълнител единствено и само на организацията и технологията на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване.

“Информационно обслужване” никога не е имало и няма отношение към дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване, включително конфигуриране, инсталиране, проверка и модифициране на софтуера, обясняват от дружеството. И призовават дружеството да не бъде замесвано в предизборната кампания, а депутатите да не правят политически спекулации, “които водят само до продължаващо подкопаване на доверието в изборния процес в страната”.



Няколко хиляди души протестираха пред парламента с искане на честни избори и изцяло машинно гласуване. СНИМКА: Георги Палейков

НСО остава и за редовите депутати, ако са заплашени

Законът първо мина, но ИТН се отметнаха

НСО ще продължи да пази и редовите депутати, ако има сигнали за заплахи срещу тях, реши парламентът в сряда. Депутатите отхвърлиха предложението на ПП-ДБ службата да пази само председателя на парламента.

Първоначално проектът мина и ПП-ДБ дори поиска веднага да се гласува и на второ четене. ДПС обаче поиска почивка и прегласуване, след което ИТН мистериозно обърна вота си от “за” на “въздържал се” и проектът изненадващо падна. Така депутатите на Слави Трифонов разгневиха опозицията, която поиска обяснение на поведението им и ги предупреди, че повече няма да влязат в парламента.

На никого не дължим обяснение за нашите решения. Вкарвате това, за да си правите предизборна кампания. Като цяло не е хубаво депутатите да имат охрана. Ако не бяхте тръгнали да изнасилвате залата предложението да мине веднага на второ четене, без да мине през комисии и да бъдат направени поправки, щяхме да гласуваме както гласувахме, обясни решението на групата шефът ѝ Тошко Йорданов.

Според ПП-ДБ няма причина НСО да пазят редовите депутати. Знае се само за двама - Бойко Борисов и Делян Пеевски, който според коалицията е по-пазен от “президента, премиера и председателя на НС, взети заедно”. Наскоро от ДПС обясниха, че лидерът им Пеевски е пазен от само четирима гардове със заплати 3-4 хиляди лева, а колата, с която го возят, не е на службата, а е партийна, но са я дали за безвъзмездно ползване на НСО. Любопитното е, че точката влезе в дневния ред именно по предложение на движението. “Против” гласуваха ГЕРБ, ДПС и напусналите АПС, а в БСП вотът бе шарен.

Така законът запази възможността службата да пази депутати и други хора, свързани с националната сигурност, ако има данни за заплаха срещу тях. Гардовете им се назначават след заседание на тричленна комисия - шефовете на НСО и ДАНС и главния секретар на МВР.

