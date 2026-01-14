Мъж е силно обгазен след пожар в жилищна сграда в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухна тази вечер малко преди 19.00 ч. в жилищна кооперация на ул. "Гладстон" в Бургас. Огънят е тръгнал от апартамент на третия етаж.

На място пристигна един противопожарен автомобил, полицейски патрул, както и служител на електроразпределителното дружество, който временно спря електрозахранването в сградата.

Заради силното задимяване бяха евакуирани живущите в съседните жилища, съобщи БНТ.

Огнеборците изведоха мъж от засегнатия апартамент. Той беше силно обгазен, но контактен. Към момента състоянието му остава неясно.

Предстои да се изяснят причините за инцидента.