Патрулка с двама полицаи падна в урва в Ягодинското ждрело

Валентин Хаджиев

Автомобилът с двама полицаи се спрял в дърво. Снимка: Кристофър Генчев/I see you KAT Devin (област Смолян)

Полицейски автомобил е паднал в урва към реката в Ягодинското ждрело край Девин. Патрулката се е спряла в дърво по пътя си, преди да стигне речното корито и да бъде завлечена от буйните води. В участъка на пътя Тешел – Буйново е имало паднали камъни и инцидентът с автомобила „Опел Астра", собственост на ОДМВР – Смолян, управляван от 47-годишен полицейски служител, е станал при опит да ги избегне.

В резултат на инцидента е пострадал 48-годишен пътник – полицейски служител. На място му е оказана медицинска помощ, след което е транспортиран във ФСМП – Девин, където след преглед е освободен за домашно лечение. Установени са контузно-охлузни рани в областта на главата, без опасност за живота.

Водачът е изпробван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

