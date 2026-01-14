Радослав Росенов е спортист №1 на Русе за 2025 г.

Георги Чиликов е най-успешният треньор, а ФК „Дунав" е отборът на годината

Най-успешните през 2025 г. русенски състезатели, треньори и отбори бяха наградени тази вечер на церемонията „Спортист на годината", която се проведе в Доходното здание. Препълнената зала аплодира победителите - Радослав Росенов - спортист № 1, Георги Чиликов - треньор № 1, Елеонора Павлова - спортист приложник № 1 и Футболен клуб „Дунав" - отбор№ 1 на 2025 г. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Събитието започна с едноминутно мълчание в памет на проф. д-р Кирил Панайотов, който възстанови вдигането на щанги в региона и основа Тежкоатлетическия спортен клуб „Русе", донесъл световни, европейски и балкански медали за града и страната.

Кметът Пенчо Милков откри церемонията и благодари на състезателите, че през изминалата година издигнаха името на Русе до най-високите подиуми по света. „С усилията си, волята, вярата и дисциплината си вие прославихте вашите клубове, семейства и нашия обичан Русе. Благодаря на всички треньори, които стоят зад всеки успял спортист - вашите ментори, които ви подготвят, подкрепят ви в трудните моменти и формират личността ви по пътя към високото спортно майсторство. Но спортът не е само победи над опоненти, а преди всичко победа над себе си - всеки ден да овладяваш себе си и своята сила. Нека всички покажем, че силата трябва да се използва за добро и агресията няма място между младите. Това е моето послание към вас – станете част от тези, които правят добро в много посоки", заяви Милков и пожела на всички здраве и неотслабваща воля за победа.

Победителите в спортната десетка бяха избрани от журналисти, които се включиха в анкетата на вестник „Утро". Спортист номер едно Радослав Росенов е осемкратен европейски шампион по бокс и бронзов медалист на Световното първенство за мъже. Класираният на второ място Ангел Русев от ТСК-Русе е петкратен европейски шампион по вдигане на тежести. Трета е Юлияна Янева от клуб "Юнак" - вицешампионка на Световното първенство по свободна борба за жени и златна медалистка на Държавното първенство. Четвърта позиция заема Иван Банчев от клуб "Джамбо" – европейски шампион по стрелба с лък на закрито и национален шампион на открито и в зала. За Биляна Дудова от клуб "Юнак" е определено пето място заради спечеления бронзов медал на Европейското първенство по свободна борба. Шести в ранглистата е Дениз Данев от ТСК-Русе, който е сребърен медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести за състезатели до 23 години. Седма е Севда Асенова от боксов клуб "Русе", която стигна до пето място на Световното първенство по бокс за жени и стана национален шампион и шампион на купа "Странджата". Капитанът на ФК „Дунав" Камен Хаджиев е осми в класацията. През изминалата година отборът му е лидер във Втора лига на България, а Хаджиев е един от голмайсторите на отбора с 5 попадения. Девети е Дамян Илиев от клуб "Локомотив"-Тончо Тодоров" - европейски шампион за юноши по спортна стрелба и държавен шампион с два национални рекорда. Десетката завършва с Калоян Петров от клуб "Имидж", завоювал Световната купа по скокове на батут за синхронни смесени двойки заедно с Христина Пенева.

Десетте елитни спортисти получиха бронзова статуетка „Звезда", изработена от скулпторката Нина Лишовска, грамота от името на кмета и парична премия. Наградите връчиха Габриел Вълков - председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта в 51-вото Народно събрание, акад. Христо Белоев – председател на Общинския съвет в Русе, Стоян Копривленски – световен шампион в K-1 World MAX и многократен шампион и носител на купи от различни международни турнири, Теодор Карастоянов – състезател с 12 титли по кикбокс при аматьорите в България, треньор и основоположник на българската ММА федерация, представител на Bulgarian Fight Agency, д-р Росица Георгиева, началник на РУО-Русе, Евгени Игнатов и заместник-кметовете Златомира Стефанова, Енчо Енчев и Борислав Рачев.

Главният редактор на в-к „Утро" Младен Любенов отличи със статуетка „Феникс" най-добрия състезател в приложните спортове. Тази година това е Елеонора Павлова от спортен модел-клуб "Приста" - световен шампион при жените по авиомоделизъм клас F1E - WCH F1E RANA 2025 и първа при жените в крайното класиране за Световната купа 2025.

Журналистите определиха за треньор № 1 Георги Чиликов - старши треньор на футболния отбор на "Дунав". През 2025 г. тимът счупи всички рекорди във Втора лига и е едноличен лидер с аванс от 6 точки. За заслугите си Чиликов получи от заместник-кмета Димитър Недев статуетката „Победа" и почетна грамота.

Специален момент в събитието беше отделено на боксьорката Севда Асенова, която приключи спортната си кариера през 2025 г. За цялостния си принос към бокса и спорта шампионката получи от Пенчо Милков почетен плакет.

Кметът удостои със статуетката „Звезда", грамота и парична премия Спортист № 1 за годината – Радослав Росенов и му пожела медали и на Олимпийските игри.

Футболният клуб „Дунав" стана отбор № 1 заради изключително успешното представяне на тима през 2025 г. Кметът връчи на треньора и на отбора статуетката „Победа" и грамота и подчерта, че клубът винаги е бил символ на духа на Русе – борбен, достоен и устремен напред. „Поздравявам треньорския щаб и ръководството за правилната стратегия и търпението, а на играчите желая здраве и още по-голяма увереност", заяви Милков.

Сред официалните гости на церемонията бяха Атанас Атанасов – народен представител, Драгомир Драганов – областен управител на Русе, Елеонора Гурбанова – областен координатор на Русе към Министерството на младежта и спорта, Главиницкият епископ Макарий - викарий на Русенския митрополит, Александър Ковачев - зам.-директор на ОДМВР Русе, подполковник Павлин Илиев – командир на военно формирование 32420, комисар Светослав Войчев - директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, общински съветници и членове на Общинската комисия по младежта и спорта, Георги Христов – спортен журналист на в-к „Утро", Евгени Недев - директор на Спортно училище „Майор Атанас Узунов", треньори и представители на спортни клубове.

Победителката в "Гласът на България" Петя Панева поздрави отличените и публиката с изпълненията си, а в музикалната програма се включиха още Стефания Горначка, Детско-юношеският ансамбъл „Зорница", Клубът по спортни танци „Фламинго", Мажоретният състав „Екстрийм", Танцовият клуб „Фрийдъм", Фолклорното студио „Зора" и др. Водеща на церемонията беше Йоана Ангелова.

Тържеството беше организирано от Община Русе със съдействието на фирмите „АС - строй" ЕООД, „Трансстрой" – Русе АД и „Медиком" ООД.