Пожар избухна в апартамент в Пловдив, възрастно семейство е с изгаряния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възрастни съпрузи пострадаха при пожар, който е избухнал в жилището им в комплекс "Корона" в Пловдив, съобщи кметът на район "Западен" Тони Стойчева. Огънят е тръгнал от кухнята тази вечер. На място са пристигнали два екипа огнеборци, които са извели обитателите през терасата.

"Те са с леки изгаряния. Намират се в болницата за преглед, без опасност за живота", уточни Стойчева. Целият вход е бил евакуиран навън.