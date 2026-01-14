ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна в апартамент в Пловдив, възрастно семейство е с изгаряния

24 часа Пловдив онлайн

2680
Пожарникарите са действали откъм страната на многоетажния паркинг в район "Западен" до блок "Корона".

Възрастни съпрузи пострадаха при пожар, който е избухнал в жилището им в комплекс "Корона" в Пловдив, съобщи кметът на район "Западен" Тони Стойчева. Огънят е тръгнал от кухнята тази вечер. На място са пристигнали два екипа огнеборци, които са извели обитателите през терасата. 

"Те са с леки изгаряния. Намират се в болницата за преглед, без опасност за живота", уточни Стойчева. Целият вход е бил евакуиран навън.

По думите й пожарникарите са действали бързо и професионално, а останалите жители са се прибрали в домовете си. 

