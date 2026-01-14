ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 10 г. атентати и нападения маскиран преби адв...

Шофьор с летни гуми блъсна жена в Благоевград, влачил я няколко метра

Жена пострада при инцидент на пътя днес в Благоевград. Около 10.00 ч. автомобил излиза от паркинга на голяма търговска верига, потвърдиха от пресцентъра на МВР.

Заради движение, несъобразено с пътната обстановка, шофьорът изпуска управлението при завой. Колата поднася и помита движеща се по тротоара жена и я влачи няколко метра, съобщи БНТ

На място е извикан екип на полицията, както и линейка. По-късно пострадалата жена е прегледана в болницата в Благоевград, където е установено, че има охлузвания и хематоми по тялото.

При инцидента има и увреден стълб на уличното осветление.

